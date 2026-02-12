Lovitură pentru CSM București! Djurdjina Jaukovic, suspendată de EHF înaintea meciului decisiv cu Ferencvaros

CSM București, lovită înaintea duelului cu Ferencvaros: Djurdjina Jaukovic, suspendată un meci de EHF

CSM București a primit o lovitură importantă înaintea deplasării decisive din Liga Campionilor. Djurdjina Jaukovic a fost suspendată o etapă de EHF, după cartonașul roșu încasat în meciul cu Brest, iar campioana României a explicat, printr-un comunicat oficial, că sportiva nu a avut intenția de a-și lovi adversara.

CSM București a învins duminică, 8 februarie, formația franceză Brest Bretagne, scor 40-34, bifând a șasea victorie consecutivă în Liga Campionilor. Meciul a fost însă umbrit de un incident petrecut în repriza secundă, soldat cu descalificarea directă a Djurdjinei Jaukovic, după o intervenție dură asupra unei adversare.

Decizia EHF: suspendare pentru deplasarea de la Ferencvaros

După analiza imaginilor și a raportului de joc, EHF Court of Handball a hotărât suspendarea jucătoarei din Muntenegru pentru un meci. Astfel, Jaukovic va lipsi sâmbătă, 14 februarie, din deplasarea extrem de dificilă de pe terenul lui Ferencvaros, liderul grupei B.

CSM București a confirmat decizia printr-un comunicat oficial, în care a subliniat că handbalista nu a avut intenția de a-și lovi adversara și că incidentul s-a produs într-un context de joc rapid și intens.

„CSM București informează că jucătoarea noastră, Djurdjina Jauković, va fi absentă la următorul meci din EHF Champions League Women, după ce EHF Court of Handball a decis suspendarea acesteia pentru un (1) meci, în urma cartonașului roșu primit în partida disputată în 8 februarie 2026 împotriva echipei Brest Bretagne Handball. În minutul 43:41 al partidei, Djurdjina Jauković a fost descalificată direct, iar ulterior a fost deschisă o procedură disciplinară de către EHF Court of Handball. În urma analizei cazului, forul european a hotărât suspendarea jucătoarei pentru un meci, ceea ce înseamnă că aceasta nu va avea drept de joc în partida programată pe 14 februarie 2026 împotriva FTC-Rail Cargo Hungaria.”

– Comunicatul lui CSM București

CSM București: „Lipsa intenției a fost confirmată”

Oficialii campioanei României au ținut să precizeze că atât arbitrii, cât și membrii comisiei disciplinare au reținut caracterul neintenționat al faptei, subliniind comportamentul fair-play al jucătoarei imediat după meci.

„Atât sportiva, cât și clubul au transmis puncte de vedere oficiale către Comisia care a analizat cazul, explicând circumstanțele fazei și subliniind lipsa intenției. În declarația sa, Djurdjina Jauković și-a exprimat regretul pentru situația creată și a arătat că incidentul s-a produs într-un context de joc de mare viteză, fără control vizual asupra poziției adversarei. De asemenea, imediat după meci, aceasta și-a cerut scuze personal sportivei adverse, într-un gest de fair-play. Subliniem faptul că atât arbitrii partidei, cât și membrii Comisiei au reținut caracterul neintenționat al faptei. Cu toate acestea, apreciind că acțiunea a avut un caracter periculos și imprudent, membrii EHF Court of Handball au decis aplicarea unei suspendări de un meci. CSM București respectă cadrul regulamentar și deciziile forurilor europene, chiar și în situațiile dificile pentru echipă. În același timp, considerăm important să evidențiem că lipsa intenției a fost confirmată în cadrul procedurii disciplinare, iar incidentul reprezintă un caz izolat în parcursul profesional al jucătoarei noastre. Clubul își reafirmă angajamentul față de valorile handbalului – fair-play, respect și responsabilitate – și își exprimă încrederea deplină în profesionalismul și caracterul Djurdjinei Jauković.”

– Comunicatul lui CSM București

Două meciuri decisive pentru CSM în grupa B

CSM București mai are de disputat două partide în grupa B a Ligii Campionilor:

Ferencvaros – CSM București, sâmbătă, 14 februarie, ora 17:00

CSM București – Ikast Handbold, vineri, 21 februarie, ora 17:00

Absența Djurdjinei Jaukovic reprezintă o lovitură serioasă pentru echipa bucureșteană, care luptă pentru un loc cât mai bun în clasament înaintea fazelor eliminatorii.