Două tenismene românce s-au calificat în turul al doilea la US Open

Patricia Ţig s-a calificat în turul al doilea al turneului US Open, după victoria în fața japonezei Kurumi Nara, cu 6-1, 6-0. Și Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua, după ce a învins-o pe Christina McHale (SUA), cu 6-4, 7-5.

Competiția se desfășoară pe arenele Flushing Meadows din New York.



Patricia Ţig are 26 ani, 88 WTA și s-a impus în 58 de minute în faţa niponei de 28 ani, 142 WTA. Ea a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 17-7, şi a comis mai puţine erori neforţate, 12-21.



Românca s-a calificat în premieră în turul secund al unui turneu de Mare Şlem. Are doar patru participări la cele patru competiţii majore, unde a pierdut, de fiecare dată, în runda inaugurală.



Ţig şi-a asigurat un cec de 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.

În turul următor o va înfrunta pe croata Donna Vekic (24 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 18, câștigătoare în faţa cehoaicei Kristyna Pliskova cu 3-6, 7-6 (6), 6-4.



Mihaela Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) a fost învinsă de americanca Sloane Stephens (27 ani, 39 WTA), cu 6-3, 6-3.



Stephens, campioană la US Open în 2017, s-a impus într-o oră şi 17 minute, iar Buzărnescu a comis 7 duble greşeli şi de două ori mai multe erori neforţate decât adversara sa, 33-15.



Irina Begu a fost eliminată de cehoaica Petra Kvitova, a şasea favorită, cu 6-3, 6-2.



Tenismenele învinse în primul tur au primit 61.000 de dolari şi 10 puncte WTA.