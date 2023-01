Eduad Novak, explicații despre cum au fost alocați banii pentru federațiile sportive

„Finanțarea federațiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanța și o direcție de dezvoltare pe termen lung. Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obținute nu doar de una, ci de mai multe federații, iar pentru o alocare cât mai echitabilă și mai eficientă a bugetelor pentru noul an au fost luați în calcul mai mulți indicatori, printre care și ponderea rezultatelor dintr-un sport raportat la total”, scrie pe Facebook Eduard Novak.

Ministul Sportului precizează că la calcularea punctajelor finale ale federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ținut cont mai multe criterii, respectiv 50% din total puncte - criterii de finanțare, 13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final și 50% din total puncte - medaliile obținute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale și europene, fiecare medalie, cu un anumit punctaj.

„La fel ca anul trecut, finanțarea a fost stabilită pentru a menține evoluțiile bune, dar în același timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creșteri exponențiale la nivelul rezultatelor. Continuăm să susținem sportul românesc și nevoia sa de creștere a finanțărilor, rămânem aproape de înalta performanță”, încheie Eduard Novak.

Potrivit datelor prezentate de Novak, cea mai mare alocare a fost pentru Federația Română de Canotaj, respectiv 14.000.291 lei.

