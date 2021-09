Emma Răducanu e în optimile de finală la US Open

Jucătoarea britanică, de origine română, Emma Răducanu (150 WTA), a furnizat o nouă surpriză la US Open, unde a reușit să se califice în turul 4 al competiției, după ce a învins-o drastic pe jucătoarea spaniolă Sara Sorribes Tormo, numărul 41 WTA.

Emma Răducanu a făcut un meci fără istoric în fața spaniolei, căreia i-a cedat un singur game, într-un meci încheiat cu scorul 6-0, 6-1 și care a durat totuși o oră și 12 de minute.

Sara Sorribes Tormo a câștigat singurul game la finalul partidei, când a reușit să salveze prima minge de meci pe care și-o procurase britanica.

Emma Răducanu a ajuns pe tabloul principal de la Flushing Meadows venind din calificări, unde a câștigat 3 meciuri fără să cedeze nici un set. În drumul spre optimile de finală, Răducanu a mai trecut de numărul 128 WTA, Stefanie Voegele, și de numărul 49 mondial, Shuai Zhang, tot fără să cedeze nici un set, pierzând doar 11 game-uri.

Victoria în fața Sarei Sorribes Tormo este cea mai importantă în cariera britanicei de doar 18 ani, din punct de vedere al diferenței din clasament, fiind prima dată când aceasta învinge o jucătoare clasată mai bine decât ea cu 109 locuri. Recordul precedent îl stabilise cu un meci în urmă, când a învins-o pe Shuai Zhang.

Ea o va înfrunta luni pe Ashleigh Barty, dacă numărul unu mondial australian o va învinge pe Shelby Rogers.

După ce a debutat pe scena Grand Slamurilor cu un parcurs până în 16-imile de finală la Wimbledon, unde a primit un wildcard, Răducanu a egalat această performanță la New York.

"Am jucat foarte bine și știu că Sara este o adversară dificilă, așa că a trebuit să fiu la înălțime și am muncit din greu", a declarat Răducanu la interviul de pe teren, de după meci. "Sunt fericită că m-am menținut și am rămas constantă".

Maniera în care adolescenta britanică a obținut victoria a fost greu de anticipat, copleșind o adversară care a ajuns la cea mai bună clasare a carierei după ce a câștigat 29 de meciuri din circuit în acest an.

Puterea și precizia lui Răducanu i-au adus britanicei 23 de lovituri câștigătoare și un serviciu solid pe tot parcursul meciului.

"A trebuit să lovesc prin ea și să lovesc în colțuri", a mai declarat Răducanu, care a făcut doar 16 erori neforțate.

