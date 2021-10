Emma Răducanu, eliminată de la Indian Wells

Hepta Emma Raducanu Emma Raducanu

Jucătoarea britanică Emma Răducanu (22 WTA), a fost învinsă sâmbătă dimineața, în turul 2 al Mastersului 1000 de la Indian Wells, de bielorusa Aliaksandra Sasnovich (100 WTA), fiind astfel eliminată de la turneul din deșertul californian. Sasnovich o va întâlni în turul 3 pe Simona Halep (17 WTA).

Aliaksandra Sasnovici, numărul 100 mondial, a pus astfel capăt unei serii de 10 victorii consecutive a Emmei Răducanu, învingând-o pe campioana în exercițiu de la US Open cu 6-2, 6-4 în turul al doilea al BNP Paribas Open. Sasnovich o va înfrunta duminică pe campioana din 2015, Simona Halep, pentru un loc în optimile de finală.

Răducanu venea după o serie de 10 victorii consecutive, cu 20 de seturi la rând fără înfrângere. În schimb, Sasnovich, care a ajuns pe locul 30 în carieră în 2018, avea doar o singură victorie în meciurile disputate cu jucătoarele din Top 50 în acest sezon.

Cu toate acestea, în ciuda sezonului său sub așteptări din 2021, bielorusa are un palmares de invidiat, eliminând în mod repetat capi de serie în primele două tururi ale turneelor majore. Jucătoarea de 27 de ani obținuse deja 15 victorii în Top 20 în cariera sa, inclusiv victorii în fața lui Petra Kvitova la Wimbledon 2018, Elina Svitolina la Brisbane 2018 și Karolina Pliskova la Tokyo 2016.

"Am văzut câteva meciuri ale ei când a jucat și la US Open și Wimbledon", a spus Sasnovich. "Este într-adevăr o fată talentată. Are un forehand puternic. Ea încearcă să fie mereu agresivă".

"A fost un meci foarte bun pentru mine. Am jucat foarte bine. Știu că tocmai a câștigat US Open. Am pierdut acolo în primul tur. Așa că e puțin diferit. Dar am încercat să intru pe teren, am încercat să mă bucur. Am făcut totul cum trebuie și sunt fericită cu rezultatul, bineînțeles.", a mai declarat bielorusa la inteviul de pe teren, de la finalul meciului.

(sursa: Mediafax)