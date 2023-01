Mergem cu Irina, Sorana și Ana

Pentru ediția din acest an este suspendată provizoriu de Federația Internațională pentru acuzația de dopaj de după US Open, în septembrie 2022. Încă pe locul 12 WTA, Simona nu-și poate apăra cele 240 de puncte de la ediția de anul trecut, când a ajuns în turul patru. Vom avea totuși reprezentante pe tabloul principal. Irina Begu, pe poziția 27, Sorana Cîrstea, poziția 41, și Ana Bogdan, poziția 59. De asemenea, pentru că au clasamentul protejat, ar putea primi wild card-uri Jaqueline Cristian (65) și Patricia Țig (65), ambele revenite în circuit după accidentări.

Primul Grand Slam al anului va fi mai sărăcăcios în ceea ce privește prezența vedetelor față de alte ediții. Vor lipsi de pe tabloul feminin câștigătoarea de anul trecut Ashleigh Barty, retrasă din activitate, Serena Williams, de asemenea retrasă din activitate, Simona Halep, suspendată provizoriu, sau Naomi Osaka, care acuză probleme de natură psihică. De asemenea, în ultimul moment s-a retras și Venus Williams. În aceste condiții, a sosit momentul ca noua generație să se impună. Favorita principală rămâne indiscutabil liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, de la care se așteaptă primul trofeu la Melbourne din carieră, după semifinala de anul trecut.

Irina, început excelent de an

Jucătoarele noastre au un început promițător de sezon. Cea mai bună prestație având-o Irina Begu, ajunsă, iată, racheta numărul 1 a României. După o pauză de trei luni, din luna octombrie a anului trecut, Irina a jucat excelent la primul turneu din 2023, ajungând în semifinalele turneului WTA 500 de la Adelaide, învingând pe parcurs și două jucătoare de top, Ostapenko, 17 WTA, și Kudermetova, 9 WTA, performanță care a readus-o în Top 30, pe locul 27. Teoretic, dacă nu va avea parte de o tragere la sorți ghinionistă, Irina și-ar putea egala cea mai bună performanță de la Australian Open, turul patru în 2015, când a fost învinsă greu de senzația acelui an, Eugenie Bouchard, însă după ce a eliminat-o în primul tur pe Angelique Kerber, Top 10 la acea vreme. La ediția 2022, Irina a jucat turul 2, eliminată atunci de Elise Mertens, și în acest an are de apărat doar 70 de puncte. O performanță superioară ar putea-o urca din nou în Top 20.

Sorana, în revenire

Și Sorana Cîrstea a început promițător anul. Ultimul meci al ei a fost pe 9 septembrie, la București, însă anul 2023 l-a început în forță participând la două turnee, ambele la Adelaide, ambele de categoria WTA 500. Bilanțul ei: trei victorii, două înfrângeri, și 100 de puncte în clasament, carea au urcat-o pe locul 41 în ierarhia mondială. Cele mai bune prestații la Australian Open sunt două tururi patru, în 2017 și anul trecut, când a fost eliminată în trei seturi de actualul număr 1 mondial, Iga Swiatek. Însă până atunci le învinsese pe Petra Kvitova și pe Anastasia Pavlyuchenkova. Problema Soranei este însă aceea că la această ediție trebuie să-și apere cele 240 de puncte de anul trecut, deci să atingă din nou cel puțin turul patru, altfel va coborî și în clasamentul WTA.

Interesantă este decizia organizatorilor de la Australian Open, care au anunțat că Sorana va juca numai pe terenul principal, indiferent de fazele turneului. Cîrstea este o vedetă în Australia și jocul ei spectaculos este considerat un magnet pentru spectatori.

Ana Bogdan, spre Top 40

Spre deosebire de Irina și Sorana, Ana Bogdan a avut o vacanță foarte scurtă. Până să vină în Australia, unse s-a înscris la ambele turnee de la Adelaide, ea a participat și la un turneu în Franța la mijlocul lunii decembrie, a jucat pentru echipa României în Fed Cup Billie Jean King, la Cluj, și a fost decisivă în victoria asupra Ungariei.

Avem încă trei jucătoare în calificări

Pe tabloul calificărilor mai avem trei românce, Alexandra Cadanțu-Ignatic, Gabriela Ruse (deja în turul 2), și Gabriela Lee.

Pe tabloul masculin am avut un singur reprezentant, pe Nicholas David Ionel, 229 ATP, eliminat în primul tur al calificărilor la Melbourne.

