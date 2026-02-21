Aur și scandal la Olimpiadă: Julia Simon versus Justine Braisaz-Bouchet. A fost condamnată la închisoare pentru ce i-a făcut coechiperei și acum concurează împreună

În mass-startul feminin de la Milano-Cortina, Julia Simon se va afla față în față cu Justine Braisaz-Bouchet, coechipiera pe care a fraudat-o anterior, ceea ce promite un duel tensionat și urmărit cu atenție de fani și presă, potrivit Eurosport.

Conform L'Equipe, delegația franceză a ales să includă în lot pe Justine Braisaz-Bouchet în locul lui Camille Bened, care traversa o perioadă de formă scăzută. Deși Braisaz-Bouchet nu a avut rezultate remarcabile recent, experiența sa rămâne impresionantă: este campioană olimpică la mass-start din 2022, la Beijing, și deține în palmares 12 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care cinci de aur, inclusiv titlul la startul în grup de la Nove Mesto, în 2024.

Oficialii francezi consideră că prezența lui Braisaz-Bouchet va aduce un plus de valoare unui lot deja strălucitor, condus de Julia Simon și Lou Jeanmonnot, dar atenția fanilor va fi cu siguranță captată de modul în care Simon și Braisaz-Bouchet vor interacționa pe teren, având în vedere trecutul lor controversat.

Julia Simon triumfă la 15 km la Olimpiadă, după ce a fost condamnată pentru fraudă

Julia Simon, una dintre cele mai titrate biatloniste franceze, a cucerit aurul olimpic la proba de 15 km individual de la Milano-Cortina 2026, în timp ce se afla în centrul unui scandal juridic major, potrivit The Guardian. În octombrie 2025, sportiva de 29 de ani a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 15.000 de euro, după ce a recunoscut că a folosit ilegal cardurile coechipierei sale, Justine Braisaz-Bouchet, și ale fizioterapeutului echipei pentru achiziții online de aproximativ 2.300 de euro între 2021 și 2022.

În fața instanței din Albertville, Simon a mărturisit: „Recunosc acuzațiile, dar nu-mi amintesc să fi făcut asta. E ca un blackout”. Ea a explicat că lucrează cu un psiholog pentru a înțelege motivele acțiunilor sale.

Justine Braisaz-Bouchet, tot de 29 de ani, a fost vizată de atacuri online după scandal. „Mulți oameni au fost supărați pe mine. Povestea a ieșit în 2023, după sezonul extraordinar al Juliei, și mulți m-au considerat pe mine problema”, a declarat sportiva.

Federația Franceză de Schi a aplicat o suspendare de șase luni lui Simon, din care cinci au fost suspendate, astfel că a ratat doar un eveniment la începutul sezonului, rămânând eligibilă pentru Olimpiadă. Sportiva a contribuit și la aurul obținut de Franța în ștafeta mixtă 4x6 km, fiind pe ultimul segment.

În ciuda trecutului său controversat, Simon s-a concentrat exclusiv pe performanța sportivă: „Mă concentrez doar pe sport, e lucrul pe care îl iubesc cel mai mult. Am avut un obiectiv și mi-am pus toată energia în el. Azi a fost rezultatul perfect, e ca un vis.”