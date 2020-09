Liga Campionilor. Cristina Neagu aduce victoria pentru CSM București cu un gol în ultima secundă

Hepta Cristina Neagu Cristina Neagu

CSM București a învins, în deplasare, pe danezele de la Esbjerg cu scorul 30-29 (17-15), in al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor.

Meciul a avut o desfășurare dramatică după ce CSM București a condus în prima repriză și cu șase goluri, iar cu 30 de secunde înainte de final scorul era egal 29-29. Victoria a fost adusă de golul înscris de Cristina Neagu la ultima fază a meciului. Românca a fost, din nou, principala marcatoare, cu 10 goluri.



În celelalte două meciuri ale rundei, Rostov - Krim, 23-23, și Metz - SG BBM Bietigheim, scor 36-27.



În primul meci din grupă, CSM București a învins, pe teren propriu, echipa franceză Metz, cu 31-26. Echipa antrenată de Adrian Vasile are punctaj maxim după două etape, iar următorul meci va fi la București cu Rostov Don pe 27 septembrie.





Meciurile din faza grupelor se vor derula pana in 14 februarie 2021, cand primele doua clasate se vor califica in sferturile de finala. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off, pentru celelalte patru locuri disponibile, in sistem eliminatoriu, in 6-7 martie si 13-14 martie 2021.