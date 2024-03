Liga de Rugby va avea sezonul acesta la start doar cele mai bune șase echipe din România

În competiție s-au înscris șase echipe: CS Dinamo București, CSA Steaua București, CS Rapid București, CSM Știința Baia Mare, SCM USV Timișoara și CSU ELBI Cluj.

„După analiza sezonului de anul trecut am stabilit de comun acord cu cluburile să organizăm competiția internă sub forma a două ligi. Liga de Rugby va reuni cele mai bune șase echipe, care se vor duela pentru titlul de campioană. Am ținut cont de părerea fanilor, dar și de programul internațional, și vom organiza Finalele Ligii de Rugby în luna septembrie, când sperăm să organizăm un eveniment major pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf”, a precizat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Campioana en-titre a competiției este CS Dinamo, care a trecut în finala sezonului trecut de CSM Știința Baia Mare cu 17-13, cucerind titlul național după o pauză de 15 ani.

(sursa: Mediafax)