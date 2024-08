Canotorul Marian Enache, după aurul olimpic: „Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin!”

„Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin! Prima medalie de aur olimpic din istoria României în această probă. Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu cu Andrei. Nu mai am cuvinte. Știam că avem șanse, că nu contează culoarul. E cel mai frumos cadou pe care ni-l puteam face vreodată”, a declarat Marian Enache pentru TVR Sport.

Andrei Cornea, colegul său de barcă, a împărtășit și el emoțiile acestui succes: „A fost o cursă minunată. Nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că de pe culoarul 1 am câștigat și la europene. Am zis că nu se poate altfel”.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin și opt plus unu masculin.

Până în prezent, România a obținut patru medalii la Jocurile Olimpice din 2024: două de aur, una câștigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber și una obținută de Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin; una de argint, cucerită de Ancuţa Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin; și una de bronz, obținută de David Popovici la 100 metri liber.