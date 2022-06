Naționala masculină de polo a României are un nou selecționer

''Pentru început aş dori să mulţumesc Federaţiei Romane de Polo pentru încrederea acordată şi sper ca şi colaborarea în proiect comun pe termen lung, pe care îl avem sa ne aducă rezultatele dorite. Este o situaţie deloc uşoară, dar vom încerca tot ce este posibil să ne atingem scopul'', a spus Bogdan Rath.

Acesta este multiplu campion naţional şi făcut parte din Naționala României la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996 şi la Campionatele Europene de la Sheffield din 1993, unde România s-a situat pe locul 4.

Alături de anternorul principal se vor afla și antrenorul Gelu Lisac şi preparatorul fizic Alexander Florescu.

''Mă bucur că munca este apreciată şi că sunt rechemat din nou să lucrez la lotul naţional după colaborarea din 2009 şi 2013. Acum în 2022, de asemenea, nu-i voi dezamăgi pe cei ce au încredere în mine'', a declarat fostul portar Gelu Lisac.

''Sunt deosebit de onorat să fiu preparatorul fizic al echipei naţionalei de polo de seniori pentru următoarea perioadă în drumul lor către participarea la Campionatul European 2022. De-a lungul carierei mele am fost alături de mai multe echipe de fotbal, tenis, polo cu care am obţinut rezultate foarte bune. Şi de data aceasta sunt sigur că voi avea o colaborare de excepţie cu echipa de polo a României şi sper că împreună vom ajunge pe un loc cât mai bun. Deşi perioada dificilă din punct de vedere financiar prin care trece Federaţia Română de Polo în ultimul an nu s-a terminat, se depun toate eforturile pentru a asigura o continuitate şi condiţii de pregătire cât mai bune pentru toate echipele reprezentative ale României'', a afirmat Alexander Florescu.

Noul staff tehnic va trebui să coordoneze echipa la Campionatul European care se va desfășura în perioada 24 august - 12 septembrie, la Split în Croaţia. Apoi se va semna o convenție până la JO 2024.

Bogdan Rath îl înlocuieşte pe grecul Athanasios Kechagias.