Nume mari vor lipsi de la United Cup: Alcaraz, Djokovic, Gauff, Răducanu sau Murray

Evenimentul va înlocui ATP Cup în calendarul din acest an, în condițiile în care revine formatul de echipe mixte. Acesta a fost popularizat în trecut sub numele de Cupa Hopman și va reveni în acest an cu un format complex, cu 18 națiuni.

Novak Djokovic nu va fi prezent, deoarece nici Serbia nu participă.

Emma Răducanu și Andy Murray nu vor fi nici ei prezenți, în condițiile în care amândoi și-au exprimat în trecut interesul de a juca împreună.

Coco Gauff nu face parte din echipa SUA, iar Carlos Alcaraz nu este în echipa Spaniei, în ciuda faptului că Nadal s-a înscris la eveniment.

(sursa: Mediafax)