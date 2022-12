Rafa Nadal, pregătiri pentru Australian Open: Sunt încrezător că voi reuși

Tenismanul de 36 de ani s-a antrenat în ultimele zile după un turneu demonstrativ în America Latină alături de norvegianul Casper Ruud, al treilea jucător mondial.

"Am ajuns pe 3 decembrie. Am petrecut aproape o săptămână fără să fac nimic, asta trebuia să fac", a declarat Nadal vineri pentru ziarul spaniol As.

"Am făcut puțină pregătire fizică, cred că voi avea nevoie de câteva zile în Australia. Sunt conștient că este puțin cam din scurt, dar sunt încrezător că voi reuși să ridic nivelul de care am nevoie pentru a fi competitiv în Australia."

Nadal a anunțat la începutul acestei săptămâni adăugarea argentinianului Gustavo Marcaccio în staff-ul său, o mutare neașteptată, dar necesară după plecarea veteranului antrenor Francis Roig, după 18 ani în echipa sa.

"M-am adresat lui Gustavo pentru că Francis a decis să urmeze o altă cale. Nu sunt fanul schimbărilor mari. Francis a luat o decizie și, mai presus de toate, îl iubesc ca pe un prieten, practic ca pe un membru din familie", a declarat Nadal.

Nadal se va deplasa luni la Sydney pentru a juca în turneul mixt United Cup, în vederea pregătirii pentru Australian Open.

(sursa: Mediafax)