Rafael Nadal a câștigat al 14-lea titlu la Roland Garros!

Spaniolul a cucerit al 14-lea titlu la Roland Garros!

Rafael Nadal și Casper Ruud nu se întâlniseră anterior niciodată într-un meci oficial, cu toate că tânărul norvegian s-a pregătit la Academia spaniolului, unde a avut ocazia să îl înfrunte pe „matador”.

La prima lor confruntare, Nadal s-a impus cu 6-3, 6-3, 6-0, în doar două ore și 20 de minute.

În fața unui public entuziast pe arena Philippe Chatrier, jucătorul de 36 de ani a avut o prestație agresivă în primul set, folosindu-și forehandul în forță cu un topspin deranjant, pentru a trece în avantaj după 49 de minute, cu un prim 6-3.

Nadal a devinit cel mai vârstnic campion de simplu masculin de la Roland Garros din istorie, depășindu-l pe compatriotul său Andres Gimeno, care a stabilit recordul în urmă cu 50 de ani.

Ducând bilanțul meciurilor jucate pe zgura pariziană la 112-3 și cucerind al 22-le titlu de Grand Slam, spaniolul s-a distanțat și mai mult de Novak Djokovic și Roger Federer în cursa succeselor la un turneu major, sârbul și elvețianul fiind la egalitate cu 20 de reușite.

Nadal, al cincilea favorit, care va urca luni pe locul 4 în clasamentul ATP, a trecut de vedetele din Top 10, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic și Alexander Zverev, pentru a stabili o primă întâlnire ATP cu Ruud, numărul 8 mondial.

Victoria împotriva norvegianului a făcut ca spaniolul să devină doar al treilea jucător care obține patru victorii în Top 10 la un eveniment de Mare Șlem de la înființarea clasamentului ATP, în 1973. Mats Wilander la Roland Garros în 1982 și Federer la Australian Open în 2017 au mai reușit această performanță.

După un început slab în setul secund, spaniolul a revenit de la 1-3, câștigând 5 game-uri la rând, impunându-se în schimburile mai lungi și reușind o serie de lovituri uimitoare pentru a-și adjudeca setul doi tot cu 6-3, după o oră și 42 de minute.

Setul 3 a fost fără istoric. La cele 5 gameuri consecutive din setul doi, Nadal a mai adăugat altele 6, închizând finala cu un 6-0 categoric, în fața unui Casper Rudd neputincios.

Cu acest al 14 titlul la Roland Garros, Nadal l-a egalat pe Carlos Alcaraz cu patru titluri câștigate în circuit, în 2022. El a câștigat anul acesta Openul Australiei, turneul pregătitor de la Melbourne și Abierto Mexicano Telcel. Spaniolul a mai bifat o premieră, fiind prima dată când a câștigat titlurile de la Australian Open și Roland Garros în același sezon.

Rafa ajunge la 22 de trofee de Grand Slam și se desprinde de marii rivali Federer și Djokovic, ambii cu câte 20. Ibericul ar putea lua o pauză în perioada următoare, conform informațiilor apărute în presa spaniolă, din cauza unor probleme la picior.â

