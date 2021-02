Revenire dramatică și victorie senzațională pentru Simona Halep. Românca a întors meciul de la 2-5 în setul decisiv

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a învins-o pe Ajla Tomljanovic (27 de ani, 72 WTA), scor 4-6, 6-4, 7-5 , în turul II la Australian Open 2021, după un meci dramatic, în care Simona Halep a revenit spectaculos în setul decisiv, de la 2-5.

Meciul a durat două ore şi 34 de minute.



Simona a început bine meciul şi a condus cu 2-0, dar apoi Tomljanovic a jucat mai agresiv, reuşind să ia patru ghemuri la rând (4-2). Halep nu a cedat şi a reuşit egalarea, 4-4, dar australianca şi-a făcut serviciul (5-4), iar apoi a câştigat setul (6-4), la capătul unui ghem lung, în care Halep a salvat două mingi de set.



În actul secund, primele patru ghemuri au însemnat tot atâtea break-uri, Tomljanovic fiind prima care şi-a fructificat serviciul (3-2). Halep a legat trei ghemuri consecutive (5-3) şi acest avantaj a ajutat-o să câştige setul cu 6-4.



În setul decisiv, Tomljanovic a fost mai inspirată în debut şi a condus cu 2-0, Halep a reuşit egalarea, 2-2, dar a greşit mult, iar australianca s-a desprins la un neaşteptat 5-2. Halep a jucat tot mai exact, a forţat-o pe Tomljanovic să alerge dintr-un colţ în altul, iar punctele s-au adunat, într-o revenire de senzaţie, concretizată în cinci ghemuri la rând (7-5).



Halep a avut 5 aşi şi 5 duble greşeli, iar Tomljanovic a reuşit 6 aşi şi a comis 9 duble greşeli. Simona a fost mai bună cu primul serviciu (64%-53%), iar adversara sa cu al doilea (43%-29%), Halep având şi o rată de transformare mai bună la mingile de break - 57% (8/14), faţă de 41% (7/17).



Tomljanovic a totalizat mai multe mingi direct câştigătoare, 37-28, dar a făcut şi mai multe erori neforţate, 57-37.

"Ai fost condusă cu 2-5 în decisiv, la ce te gândeai în acele momente?", a fost întrebată sportiva noastră.

"Nu am fost aşa pozitivă, când vorbeam cu mine. Nu vorbeam despre scor, mă învinovăţeam că nu sunt suficient de puternică să joc împotriva ei. Dar, în final, am fost mai puternică psihic, am avut dorinţa de a câştiga meciul şi nu m-am dat bătută", a răspuns Simona Halep.

Simona Halep a spus câteva cuvinte despre viitoarea adversară, la finalul partidei cu Ajla Tomljanovic.

"Nu cred că am mai jucat cu Veronika Kudermetova. Va fi o nouă provocare, o să o urmăresc, aşa procedez de obicei. Dacă sunt la 100% din capacitate, pot să câştig.", a afirmat Simona Halep.

În turul al treilea, românca o va întâlni pe rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA), care a trecut de compatrioata Varvara Gracheva (20 de ani, 97 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-2.

Halep şi-a asigurat un cec de 215.000 dolari australieni şi 130 de puncte WTA.