Roland Garros 2022. Simona Halep, calificare cu emoții în turul secund

Schunk a început în forţă şi a condus cu 3-0 în primul set, însă Halep şi-a găsit în cele din urmă ritmul şi s-a impus cu 6-4, după patru ghemuri consecutive.



În actul secund, Halep nu s-a regăsit, a greşit foarte mult, în condiţiile în care şi Schunk a etalat un joc remarcabil, astfel că tânăra jucătoare germană s-a impus cu un sec 6-1, după ce a avut 5-0.



În decisiv, primul ghem a fost unul determinant, Halep salvând două mingi de break, după care a dominat jocul şi pe fondul scăderii de nivel a adversarei. Fostul lider mondial a avut 5-0 înainte de a încheiat cu 6-1.



Halep a avut 5 aşi şi 2 duble greşeli, Schunk a totalizat 4 duble greşeli, germanca a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 24-19, dar şi mai multe erori neforţate, 37-31.

„Vreau să mulțumesc publicului, pentru că e într-adevăr frig. În urmă cu un an nu am jucat la Roland Garros, mi-a fost dor de atmosfera de aici. A jucat bine, a lovit puternic, dar am fost concentrată și am fost puternică și am reușit să câștig meciul pentru că întotdeauna e mai greu în primul tur.

Îmi propun să joc mai bine în următorul meci și să fie concentrată la fel. Am avut parte de un public grozav, acum chiar am un antrenor francez, probabil voi învăța franceza și voi vorbi în viitor aici,” a declarat Simona Halep la finalul meciului.

Pentru calificarea în turul al doilea la Roland Garros 2022, Simona Halep va fi recompensată cu un cec în valoare de 84.000 de euro și 70 de puncte WTA! Românca o va întâlni în turul secund pe Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA).

În turul secund s-au calificat și Sorana Cîrstea și Irina Begu.