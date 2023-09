Ronnie O'Sullivan, victorie în fața lui Luca Brecel și al patrulea titlu consecutiv la Shanghai Masters

Englezul a fost condus cu 4-3 la un moment dat, înainte de a câștiga trei frame-uri consecutive, împotriva campionului mondial din Belgia.

Break-urile de 143 și 120 l-au dus pe O'Sullivan în pragul victoriei și a rezistat în ciuda unei reveniri de ultim moment a adversarului său.

"Voi oferi trofeul prietenului meu care deschide un club aici. Acesta va rămâne în China", a declarat el.

"Întotdeauna le dau cadou. Prietenul meu Paul are unul, iar eu am dat unul unui copil din public.

"Nu-mi pasă de trofee. Am vândut destul de multe dintre ele - nu vreau să mai am nicio amintire până la 70 sau 80 de ani. Mă pregătesc pentru moarte - o parte din asta înseamnă că nu vreau lucruri de snooker - veste, tacuri, toate vor dispărea."

Aceasta a fost cea de-a 18-a victorie consecutivă a septuplului campion mondial în orașul chinezesc și totodată primul eveniment World Snooker Tour organizat în China continentală din 2019, înainte de pandemia de coronavirus.

O'Sullivan a reluat de unde a rămas, cucerind titlul pentru a cincea oară la nivel general, după victoriile din 2009, 2017, 2018 și 2019.

"A fost unul dintre acele turnee. Am fost mult sub medie, dar am jucat bine când a trebuit", a spus el.

El l-a lăudat pe Brecel, care l-a învins în sferturile de finală în drumul spre titlul de campion mondial la începutul acestui an.

"Nu sunt surprins că Luca s-a descurcat atât de bine precum s-a descurcat. Nu este un campion mondial surpriză. Are un dar uimitor de a juca acest joc", a spus O'Sullivan,

