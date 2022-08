Serena trece în turul doi la Toronto, alături de Rybakina și Halep. Venus Williams eliminată

Williams, aflată la doar al doilea meci de simplu de la revenirea la Wimbledon în iunie, după un an de absență din competiții, a fost nevoită să se întrebuințeze serios în timpul unui meci de aproape două ore, disputat în condiții de căldură și umezeală.

„Din punct de vedere mental, simt că ajung acolo. Nu sunt unde sunt în mod normal și nici unde vreau să fiu", a declarat Williams reporterilor, citată de Reuters.

"Din punct de vedere fizic mă simt mult mai bine la antrenamente, e ca și cum aș aduce asta pe teren. Dar, literalmente, sunt genul de persoană care are nevoie de unul sau două meciuri și apoi se face clic. Așa că aștept doar să se producă acel declic".

Cea mai prolifică deținătoare de titluri de Grand Slam din istoria tenisului mondial, Williams a câștigat setul inaugural,valorificând a patra minge de set cu un smash pe care Parrizas Diaz nu a avut nicio șansă să îl returneze.

Al doilea set a fost mult mai strâns, iar Williams a reușit să-și câștige serviciul în game-ul 8, ce a durat 18 minute și în care a salvat patru mingi de break pentru a duce scorul la la 4-4, înainte de a reuși ea break-ul și a obține apoi prima sa victorie la simplu de la Roland Garros 2021.

„Este doar o singură victorie, știți, este nevoie de mai mult. Dar am fost fericită, așa cum am spus, să reușesc totuși o victorie", a declarat Williams. „A trecut foarte mult timp. Am uitat cum m-am simțit".

Următoarea adversară pentru Williams va fi fie campioana olimpică Belinda Bencic, a 12-a favorită, fie cehoaica Tereza Martincova (71 WTA).



Luni seara, Simona Halep, cap de serie numărul 15, care s-a retras din meciul din turul doi săptămâna trecută la Washington, a avut nevoie de doar 61 de minute pentru a obține o victorie cu 6-0, 6-2 în fața croatei Donna Vekic.

Dubla campioană de la Canadian Open a trecut la pas de primul set în 21 de minute, și a cedat apoi doar 2 game-uri în setul secund.

„Nu este vorba despre rezultat, ci mai mult despre cum am jucat", a declarat Halep, în timpul interviului de pe teren. „Am fost foarte agresivă și am jucat rapid, așa că acesta este obiectivul meu și încerc să fac asta în fiecare zi".

Kazahaka Rybakina, care după triumful de la Wimbledon a fost eliminată în primul tur la San Jose săptămâna trecută, a învins-o pe cehoaica Marie Bouzkova cu 7-5, 6-7(3), 6-1 pentru prima sa victorie în calitate de campioană de Grand Slam.

Cehoaica Karolina Pliskova, cap de serie 14, și letona Jelena Ostapenko, cap de serie 16, au avansat și ele, în timp ce Sloane Stephens o conducea pe Sofia Kenin cu 6-2 6-7(5) 1-0 pe terenul central când jocul a fost suspendat din cauza ploii, dar a câștigat apoi cu 7-5 setul decisiv, urmând să o întâlnească în turul secund pe favorita numărul 3, Maria Sakkari.

Canadianca Leylah Fernandez, cap de serie 13, a trecut greu, în sesiunea de noapte de la Toronto, de australienca Storm Sanders, în tei seturi cu 6-4, 6-7 (2), 6-3, în timp ce Venus Williams a fost fără replică în fața elvețiencei Jil Teichmann, cedând cu 6-2, 6-3.

