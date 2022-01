Simona Halep a câștigat în primul tur la Melbourne Summer Set 1

Simona Halep a câștigat cu 6-4, 6-2 în fața australiencei Destanee Aiava, în primul tur la Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), după o oră şi 18 minute.

Jucătoarea română de tenis are 30 de ani și se află pe locul 20 WTA. Ea este a doua favorită a turneului.

Destanee Aiava are 21 ani, se află pe poziția 316 WTA și vine din calificări.

În turul doi, Simona Halep se va confrunta cu Gabriela Ruse, locul 87 WTA, calificată în turul secund, după ce a eliminat-o pe australianca Arina Rodionova.

Partida va avea loc în noaptea de miercuri spre joi, de la ora 3.30.

„Mă bucur că am câștigat acest meci, din noiembrie nu am mai jucat nicio partidă. 2021 a fost poate cel mai greu an al carierei. Mă bucur foarte mult că m-am întors în Australia, această țară are un loc important în inima mea. Mă bucur că acum sunt sănătoasă și sunt gata de următorul meci, mă simt bine pe teren. Sper să mă refac cât mai repede și să joc cel mai bun tenis al meu”, a spus Halep după meci.

Halep şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA.

Turneul este dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani.