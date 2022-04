Simona Halep a spulberat-o pe principala favorită a turneului de la Madrid

Românca s-a calificat în turul al treilea și o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Cori Gauff (SUA, 16 WTA) – Yulia Putintseva (Kazahstan, 44 WTA).

„Mă simt minunat la Madrid, am jucat un tenis foarte bun. Și Paula e foarte bună, dar am crezut în șansa mea și am dat tot ce am avut mai bun, până la final. Le mulțumesc fanilor, m-au susținut și mă susțin mereu, e o atmosferă specială, aici, la Madrid.

Stunning performance! ✨ ✨



@Simona_Halep overcomes Badosa 6-3, 6-1 in 74 minutes to reach the third round in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/aDolpVf0CZ