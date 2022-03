Simona Halep, eliminată de la Indian Wells

Halep a ratat două mingi de set și i-a permis lui Swiatek să se impună în primul set după o oră de luptă, apoi și-a rupt racheta de nervi. La începutul setului secund au apărut probleme medicale pentru româncă. Simona Halep a suferit o întindere la coapsa piciorului stâng. Românca a continuat să joace, a condus chiar cu 4-2, dar Swiatek a revenit în forță și a câștigat partida.

Pentru calificarea în semifinale, Simona Halep a obținut un cec în valoare de 344.000 de dolari.

Simona Halep, locul 26 la începutul turneului, va urca până pe locul 19 WTA grație parcursului de la Indian Wells.

Shining bright under the desert lights ✨



@iga_swiatek cements her place in the @BNPPARIBASOPEN final with a straight-sets win over Halep! pic.twitter.com/NV1yaogbiV