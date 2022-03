Simona Halep, învingătoare în duelul româncelor. Victorie clară în fața Soranei Cîrstea

”M-am simțit foarte bine aici, e ca acasă, a fost o plăcere să joc în fața fanilor. Joc cel mai bun tenis al meu aici. Nu a fost un meci ușor, e mereu dificil să joci împotriva unei românce, dar am încercat să tratez meciul ca pe unul normal și cred că m-am descurcat destul de bine. M-am simțit încrezătoare pe tot parcursul meciului și am reușit să-l închid în două seturi”, a declarat Simona Halep la sfârșitul meciului.

Simona Halep va juca în faza sferturilor de finală la Indian Wells împotriva câștigătoarei din partida Petra Martic (Croația, 79 WTA) – Ludmilla Samsonova (Rusia, 32 WTA). Românca a câștigat suma de 179.940 dolari, dar și cu 120 de puncte în clasamentul WTA.

Simona shows why she has been the #1 Romanian for over 10 years and quickly gets the 1st set with very few issues. She takes the 1st set 6-1.#IndianWells pic.twitter.com/BQk9JWOsv2