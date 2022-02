Simona Halep s-a calificat în semifinale la Dubai

Românca va primi 37.500$ și 185 de puncte. Simona Halep o va întâlni în semifinale pe Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA).

”A fost un meci foarte dificil, s-a simțit mult mai greu, chiar dacă s-a terminat în două seturi. Mi-a venit în minte meciul din 2020, a fost echilibrat și știam că trebuie să lupt până la final. M-am concentrat pe ceea ce am avut de făcut și am vrut doar să o împing în spate pentru că are niște lovituri foarte puternice. Sunt foarte bucuroasă să joc aici, mă simt minunat”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a ajuns în „sferturi” fără să cedeze vreun set. În primul tur a trecut de americanca Alison Riske (31 ani, 55 WTA), scor 6-2, 6-4, iar miercuri a învins-o fără emoții de Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA), scor 6-3, 6-2.