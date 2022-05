Simona Halep s-a calificat în turul secund de la Roma

Românca o va întâlni în turul secund pe americanca Danielle Collins (28 de ani, 9 WTA).

Simona Halep a câştigat ediţia din 2020 a turneului de la Roma, iar anul trecut a părăsit competiţia în turul al doilea, în care a suferit o accidentare gravă la gamba stângă, care a privat-o de cea mai mare parte a sezonului. Ea mai are două finale pierdute în capitala Italiei, în 2017 şi 2018, ambele în faţa Elinei Svitolina din Ucraina.

A fine way to finish



@Simona_Halep passes a tough test from Cornet to set up a second-round clash with Collins!#IBI22 pic.twitter.com/gCkL6pf41R