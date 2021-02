Șoc la Australian Open: Favorita numărul 1, Ashleigh Barty, eliminată

Hepta Ashleigh Barty Ashleigh Barty

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova a obținut un rezultat surprinzător în noaptea de marți spre miercuri, la Australian Open, eliminând-o în sferturile de finală pe favorita numărul 1, Ashleigh Barty, în trei seturi, scor 1-6, 6-3, 6-2.

Numărul 27 WTA, Karolina Muchova, a pierdut categoric primul set, la finele căruia a dat semne de amețeală, probabil din cauza căldurii de la Melbourne. Ea a cerut o pauză medicală.

„A fost foarte greu și am fost puțin dezorientată în teren, am simțit că amețesc, așa că am luat o pauză", a spus Muchova după meci. „Pauza m-a ajutat. Am încercat să recuperez, am jucat raliuri puțin mai rapide, astfel încât să nu ajungem la cele lungi, ca în primul set, și a funcționat bine" a adăugat cehoaica, explicând ce s-a întâmplat în meci.

La revenire, Muchova a fost pur și simplu altă jucătoare. Chiar dacă Barty a început setul doi cu un break, Muchova nu a cedat, a făcut rebreak-ul la a doua șansă ivită, apoi de la 2-2 a mai cedat doar un game și a egalat situația la seturi.

Setul 3 l-a început direct cu break, ca mai apoi să mai facă unul la 4-2 și să câștige oarecum surprinzător o partidă pe care o începuse fără nici o perspectivă.

Barty a refuzat să dea vina pentru eșec pe întreruperea medicală solicitată de Muchova afirmând: „Nu este treaba mea să comentez dacă a avut sau nu o problemă medicală. Dacă nu ar fi respectat regulile, fizicianul și medicii ar fi spus acest lucru. Astea sunt regulile jocului nostru, iar aceste pauze medicale sunt pentru situațiile în care sunt necesare."

Muchova s-a calificat în semifinale unde o va întâlni pe americanca Jennifer Brady, cea care a învins-o în ultimul sfert de finală pe compatriota sa Jessica Pegula, tot în trei seturi, cu 4-6 6-2 6-1.

