Sorana Cîrstea, calificare rapidă în sferturi la Birmingham

Cîrstea (32 ani, 36 WTA), a şasea favorită, a avut nevoie de o oră şi 12 minute pentru a obţine victoria. Românca nu şi-a pierdut niciodată serviciul, salvând singura minge de break a adversarei.

Românca va juca cu câștigătoarea partidei dintre Donna Vekic și Catherine McNally. Cîrstea şi-a asigurat un cec de 6.200 de dolari şi 60 de puncte WTA.

„Sunt foarte fericită, am jucat de vis și mi-a ieșit totul! Nu pot să cer mai mult decât am făcut astăzi, publicul a fost extraordinar. A fost o zi bună la serviciu pentru mine! Vârsta este doar un număr. Nu contează anii sau clasamentul. În fiecare an învățăm din viață și din greșeli! Sunt foarte mândră și onorată să fac parte din acest sport, am început de la 4 ani și am avut o călătorie extrem de plăcută! Tenisul poate da speranțe și îndeplini visuri”, a declarat Sorana Cîrstea după calificarea în sferturi la Birminghan.