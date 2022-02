Sorana s-a apropiat de Simona în clasamentul WTA

Început de an în contrast ale primelor două rachete ale României. Simona Halep este în coborâre, în timp ce Sorana Cîrstea stă constant în jurul locului 30 WTA.

Cădere de 25 de poziții

Simona era la începutul lui 2021 pe locul 2 mondial, iar în august ieșea pentru prima oară din 2013 din Top 10. Accidentarea suferită în luna mai la Roma a scos-o din circuit trei luni și nu a putut să-și apere titlul și cele 2.000 de puncte de la Wimbledon din 2019, cele 240 de puncte de la Roland Garros din 2020, și cele 900 de puncte de la Roma 2020. Mai mult, fiind învinsă în semifinală în Dubai, Simona a pierdut încă 285 de puncte, neputând să-și apere titlul de acum doi ani. Așa se face că Simona are mult de tras ca să revină în Top 10, însă de acum înainte ea poate fi doar pe plus. Azi are un meci la îndemână la Doha, turneu de categoria WTA 1000, contra Carolinei Garcia, locul 70 mondial. Simona conduce cu 7-1 la meciurile directe, singura victorie a franțuzoaicei datează din 2017, în finala de la Beijing, însă prin accederea în ultimul act, Simona Halep devenise deja numărul 1 mondial, loc pe care l-a ocupat în următorii doi ani.

În acest timp, Sorana reintra în Top 100 după doi ani de anonimat, dincolo de locul 250, în care a jucat doar turnee mici în America de Sud. „Ascensiunea Simonei a ambiționat-o foarte tare pe Sorana și tot mai are obiectivul să redevină prima rachetă a României însă va fi foarte greu să depășească palmaresul Simonei”, ne-a spus fostul antrenor Ion Ionescu.

Cîrstea a deschis, ieri, turneul la Doha

Sorana Cîrstea a avut onoarea de a disputa primul meci de pe tabloul principal al turneului de 1.000 de puncte de la Doha contra egiptencei Mayar Sherif, locul 65 mondial scor 6-2 6-1 într-o oră și 8 minute. Disputa a fost la discreția Soranei încă din start și a acces în turul 2 obținând 60 de puncte în clasamentul WTA și 15.000 de dolari. În turul următor o va întâlni pe Garbine Muguruza, a cincea favorită la câștigarea trofeului.

Ca să o depășească pe Simona în clasament, Sorana are de recuperat 165 de puncte, iar asta înseamnă că Sorana trebuie să ajungă în semifinale, iar Simona să nu treacă de turul 3. Pentru ca să reintre în Top 30, Sorana trebuie s-o învingă pentru prima oară în carieră pe Muguruza.

27 este locul pe care-l ocupă începând de azi Simona Halep în clasamentul mondial, cea mai joasă poziție din 6 iulie 2013.

31 este poziția în clasamentul mondial al Soranei Cîrstea începând de azi și este cea mai bună poziție a ei din 2014, când a avut și cea mai bună clasare din carieră, locul 20.

«Ce tot comentezi acolo, piticanie» i-a spus Sorana Simonei la un meci de junioare în urmă cu vreo 15 ani. Sorana era mai mare ca Simona cu un an, era mai înaltă, ceva mai dezvoltată și cred că a și învins-o atunci pe Simona. Însă la o minge pe care Simona a considerat-o afară, a cerut o verificare. Atunci s-a răstit Sorana la Simona, iar Simona nu cred că a iertat-o nici acum că i-a zis atunci «piticanie». Nu sunt prietene, nu se felicită una pe cealaltă după victorii...

Ion Ionescu,

fost antrenor de juniori

38.277.216 de dolari a câștigat Simona Halep din tenis, fiind pe locul 4 în istoria câștigurilor, după surorile Williams și Maria Sharapova, retrasă între timp din activitate.

6.920.808 de dolari a câștigat din tenis Sorana Cârstea de când

a intrat în circuitul profesionist, în 2006.

23 de titluri a cucerit până acum Simona Halep: două titluri de Grand Slam (Roland Garros și Wimbledon), 8 titluri WTA 1000, 12 WTA 250 și 500.