Surprize în lotul României pentru turneul preolimpic. Adrian Vasile: Am considerat că avem nevoie de un mix de jucătoare cu experiență și cu foame de rezultate foarte mare

Selecționerul Adrian Vasile a anunțat lotul României pentru turneul preolimpic de handbal feminin de la Podgorica (Muntenegru), programat în perioada 19-21 martie.

Băcăoanu Raluca

Buceschi Eliza

Dedu Denisa

Florica Cristina

Hosu Daciana

Iuganu Ana Maria

Laslo Cristina

Moisă Laura

Neagu Cristina

Ostase Lorena

Perianu Gabriela

Pintea Crina

Polocoșer Anca

Popa Andreea

Popa Laura

Pristăvița Laura

Dumanska Yulyia

Seraficeanu Sonia

România va pleca pe 18 martie la turneul preolimpic de la Podgorica.

”Tricolorele” vor întâlni acolo Norvegia (20 martie) și Muntenegru (21 martie). Doar două echipe vor obține biletele pentru Tokyo. Antrenorul Adi Vasile va debuta pe banca tehnică a naționalei României, cu acest prilej.

Selecționerul Adrian Vasile a explicat care au fost criteriiile în urma căruia a alcătuit lotul pentru turneul preolimpic.

„Cred că plusul unei echipe va fi întotdeauna unitatea de grup, dorința de victorie, responsabilitatea rezultatelor și a numelui pe care România îl are în handbal. Cred că avem un mix de jucătoare cu experiență și jucătoare tinere care sunt obișnuite cu competiția la nivel internațional și cu tot ce presupune stresul competiției la nivel înalt.

Atunci când joci în tricoul echipei naționale, deja vii cu un factor de extramotivare și cu un factor de sacrificiu pe care ești dispus să îl faci pentru echipa națională, pentru că știi că ai tot timpul responsabilitea unei țări întregi care este în spatele tău și care te susține. Într-adevăr, noi, ca antrenori, trebuie să avem niște unelte prin care le motivăm și le ținem concentrate și în priză, dar cred că, pentru un astfel de turneu și pentru a fi în echipa națională, există deja un pachet de dorințe și de motivare pe care fiecare jucătoare sunt convins că îl are.

Nu e ușor să faci lotul unei echipe naționale pentru că, pe de o parte, sunt jucătoare de valoare în România și, pe de altă parte, din păcate, acest an este foarte atipic și scoate cumva din ritm anumite echipe, mai ales cele care nu participă în competițiile europene. În plus, este virusul care pune probleme. Dar ceea, atât eu, cât și staff-ul, am considerat că avem nevoie de un mix de jucătoare cu experiență și cu foame de rezultate foarte mare, care să conștientizeze foarte bine însemnătatea acestui turneu preolimpic și a șansei de a merge la Tokyo. Aș spune că acest mix de jucătoare a stat la baza alegerilor pe care le-am făcut”, a spus Adi Vasile pentru pentru site-ul oficial al Federației Române de Handbal.