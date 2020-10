„Taifunul” Halep a spulberat-o pe Anisimova. A răzbunat înfrângerea de anul trecut

Simona Halep (2 WTA) a spulberat-o pe americanca Amanda Anisimova (29 WTA) cu scorul de 6-0 6-1 și s-a calificat în optimi la Roland Garros. Anul trecut, românca era învinsă de Anisimova la Roland Garros.

Meciul s-a derulat doar în favoarea lui Halep. Momentul cheie a fost în game-ul secund din primul set când Simona a salvat 5 mingi de break.

Meciul a durat doar 55 de minute.

Românca o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek (53 WTA).

Simona Halep a stabilit un nou record personal de 17 victorii consecutive.

