Toronto 2022. Victorie rapidă pentru Simona Halep

În primul set, Halep a evoluat formidabil, în timp ce Vekic (26 ani, 82 WTA) a jucat foarte slab, croata adunând doar opt puncte, dintre care 3 au fost oferite de Simona (duble greşeli).



Vekic a jucat mai bine în actul secund, Halep a comis mai multe erori, însă românca s-a impus fără dubii, cu 6-2.



Halep a încheiat cu 4 aşi, ambele jucătoare au făcut câte 4 duble greşeli, Vekic nu şi-a creat nicio minge de break, Simona a fost superioară la mingile direct câştigătoare (winners), cu 16-5, şi a făcut doar 8 erori neforţate (24 Vekic).

„A fost o primire foarte călduroasă la Toronto, este mereu o plăcere să joc aici. Sunt foarte fericită să revin în Canada și sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat astăzi.

Modul în care am jucat îmi crește încrederea. Nu e vorba despre rezultat, ci despre modul în care am jucat, am fost mai agresivă, am jucat rapid. Astea sunt obiectivele mele și caut să le pun în aplicare zi de zi.

Sper că l-am făcut mândru pe Patrick (Mouratoglou) după acest meci. Ultimul meu meci n-a fost prea bun. Sunt sigură că este fericit de modul în care am jucat. Am vorbit cu el înainte de meci și am făcut tot ce mi-a spus", a declarat Simona Halep la sfârșitul meciului.

În turul secund, Halep va juca împotriva câștigătoarei din meciul Shuai Zhang (45 WTA) - Cristina Bucșa (122 WTA).