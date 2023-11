Verstappen, în pole position după o sesiune de calificare agitată la Sao Paulo

Charles Leclerc de la Ferrari, s-a alăturat lui Verstappen pe prima linie, cu Aston Martin-urile lui Lance Stroll și Fernando Alonso pe locurile trei și patru.

Verstappen a ieșit rapid de la boxe, în timp ce norii de furtună se anunțau, reușind un tur rapid pentru a-și asigura pole-ul provizoriu înainte ca rafalele de vânt, ploaia și fulgerele să oprească acțiunea de pe circuit.

"Nu am știut când va lovi în calificări, am crezut că va lovi. Bineînțeles că este o vreme nebună", a declarat pilotul de 26 de ani, care și-a asigurat al treilea titlu în Qatar luna trecută și are acum 11 pole-uri în acest sezon.

Verstappen va urmări duminică cea de-a 17-a victorie a sezonului și a 52-a a carierei, un record.

(sursa: Mediafax)