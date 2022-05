Victorie entuziasmantă a Simonei Halep la Madrid. Românca s-a calificat în sferturi

Un break a făcut diferența în primul set, iar apoi Halep a revenit superb în setul al doilea. Condusă cu 1-4, Halep n-a mai cedat niciun game până la final, în aplauzele fanilor români din tribune.

”Am jucat ce trebuia să joc. Ea a fost mult mai agresivă în setul secund și asta s-a văzut. Am avut nevoie de puțin timp pentru a-mi ajusta poziția.

Am reușit să o țin mai în spate și am fost mai puternică pe final de meci”, a declarat Halep.

Halep va juca în „sferturi” la Madrid împotriva tunisiencei Ons Jabeur (locul 10 WTA), cea care a trecut în runda precedentă de Belinda Bencic, scot 6-3, 2-6, 6-3.

She's on fire!



@Simona_Halep clinches the opening set vs Gauff (6-4). On her way to the quarterfinals?#MMOPEN pic.twitter.com/5VzC6FGJlu