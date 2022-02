Victorie senzațională a Gabrielei Ruse. A învins numărul 5 WTA

„Mă simt foarte bucuroasă că am reușit să revin de la 1-4 în decisiv. Am știut că pot s-o fac. Sunt pregătită pentru astfel de meciuri și, ca să ajung în Top 10, trebuie să joc și să câștig astfel de partide. Nu prea mai puteam fizic la un moment dat, răceala m-a cam doborât în ultima săptămână. Antibioticul și toate pastilele luate s-au simțit din plin.

Nu m-am gândit nicio secundă la faptul că Paula e în Top 5. Știu că jocul meu e acolo și vreau să fiu din ce în ce mai pregătită pentru a câștiga astfel de meciuri. Am crezut în șansa mea și am luptat până la capăt”, a spus Gabriela Ruse la Digi Sport.

Urmează un meci de foc cu prietena Simona Halep.

Gabriela Ruse are un nou antrenor pe Iulian Vespan (51 de ano) care a mai lucrat, de-a lungul timpului, cu rusoaica Alisa Kleybanova (fost #20 WTA), alături de care a stat timp de 10 ani.