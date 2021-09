Victorie senzațională a Simonei Halep la US Open 2021. Românca s-a calificat în optimi

Simona Halep (13 WTA), ultima reprezentantă a României pe tabloul de simplu la Grand Slam-ul de la US Open s-a confruntat vineri seara cu Elena Rybakina (20 WTA), în primul meci al șaisprezecimilor de finală. Cele două au furnizat un spectacol sportiv de înaltă calitate, cu multe momente dramatice.

Simona Halep s-a impus în trei seturi, cu 7-6 (13-11), 4-6, 6-3, după 2 ore și 22 de minute.

Halep a început greu meciul, fiind condusă, 0-3, chiar în debut, dar apoi a revenit, egalând. Rybakina a mai făcut un break și s-a desprins la 3-5, având apoi o minge de set, salvată de Halep, pe propriul serviciu.

Românca a întors iar rezultatul, câștigând din nou 3 game-uri la rând, care au adus-o în situația de a servi pentru câștigarea setului. Sportiva kazacă a răspuns însă cu un al treilea break, ducând setul în tiebreak.

Un tiebreak ce a constituit cel mai intens și dramatic moment al meciului. Halep a lovit foarte puternic și s-a desprins întâi la 3-0 și apoi la 6-2, procurându-și 4 mingi de set. Rybakina s-a mobilizat, reușind să egaleze și mai apoi să mai împiedice alte două șanse ale româncei de a închide setul.

Mai apoi, kazaha a trecut în avantaj, Halep fiind cea care s-a văzut nevoită să se mobilizeze pentru a salva 3 mingi de set, la 8-9, 9-10 și 10-11.

În cele din urmă, după ce a reușit să se pună la adăpost, Halep și-a adjudecat setul, la a 7-a tentativă, cu scorul de 7-5 (13-11), după o oră și 5 minute și un tiebreak de aproape 20 de minute.

Setul secund a început identic cu primul, Rybakina conducând cu 0-3, fiind apoi egalată, 3-3, după ce a solicitat o pauză medicală, la 2-3. La 4-4 Halep a pierdut serviciul și imediat după aceea și setul (4-6)

Decisivul a început cu un break al Rybakinei și un rebreak al lui Halep, care s-a desprins apoi la 4-1 și 5-2, profitând de o ușoară problemă fizică ce a părut să fi revenit la glezna sportivei din Kazakhstan.

În game-ul câștigător Halep a arătat încă odată care au fost cele mai importante arme ale sale în acest meci: o apărare incredibilă de feroce și un atac diversificat, cu lovituri puternice, cu care și-a pus în dificultate adversara.



Pentru prezența în optimile de finală, Simona Halep va fi recompensată cu 265.000 dolari americani și 240 puncte WTA.

Simona Halep: V-am simțit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulțumesc că ați venit

"A fost un meci foarte greu pentru mine, știam că așa va fi. Am mai jucat împotriva ei, știam că este foarte puternică și că pune presiune pe adversar. Știam că trebuie să fiu puternică și calmă. În setul al doilea nu mi-a ieșit asta (râde). Știam că trebuie să mă bat până la final în decisiv.

Încă sunt departe de potențialul meu, e greu să joci la cel mai înalt nivel după trei-patru luni de pauză. Mă ajută însă să joc în fața unui asemenea public. V-am simțit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulțumesc că ați venit și vă aștept în turul următor (n.r moment în care public a aplaudat la scenă deschisă).

La acest nivel este imposibil să ai meciuri ușoare, mă aștept la bătălii grele pe teren, sunt pregătită să dau tot ce am mai bun. Am venit să mă simt bine la New York și după trei ani sunt în sfârșit în optimi. În fiecare zi liberă am fost la cumpărături, mă simt foarte bine la New York", a declarat Simona Halep, după victoria cu Rybakina.

În următorul tur, Halep va întâlni câștigătoarea meciului dintre ucrainianca Elina Svitolina, favorită numărul 5, și Daria Kasatkina, a 25-a favorită a turneului.

Sursa: Mediafax