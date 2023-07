Victorie surpriză la Wimbledon. Cine a câștigat turneul de Grand Slam de la Londra

Astfel că Marketa Vondrousova devine prima campioană de la Wimbledon care nu este cap de serie. Ea a învins-o, sâmbătă, pe tunisianca Ons Jabeur cu 6-4, 6-4 și a câștigat titlul la Wimbledon la simplu feminin.

Vondrousova este numărul 42 WTA și a câștigat în fața favoritei publicului Ons Jabeur, în vârstă de 28 de ani, care încerca să devină prima jucătoare de origine arabă care obține un titlu de Grand Slam. Cehoaica ajunge astfel în top 10 WTA.

„Aceasta este cea mai dureroasă înfrângere din cariera mea”, a spus Jabeur, citată de Reuters.

Ons Jabeur este prima jucătoare după Serena Williams care joacă două finale consecutive la Wimbledon.

Marketa Vondrousova are 24 de ani și a devenit a patra jucătoare de origine cehă care câștigă titlul, după Martina Navratilova, Jana Novotna și Petra Kvitova.

Totodată, Ons Jabeur a avut parte de un moment tensionat la antrenamente, când a fost trimisă de organizatori să se schimbe, întrucât a încălcat codul vestimentar care prevede ca sportivii să fie îmbrăcați complet în alb.

Ons Jabeur apparently wore all Black for the warm up and was sent back into the locker room by @wimbledon for not wearing white.



Now her and Marketa Vondrousova take the court for the final.



@espn @wimbledon via @sluggahjells #wimbledon pic.twitter.com/QGu4p1mSo3