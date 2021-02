Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea. A învins favorita a noua de la Australian Open

Hepta Sorana Cărstea Sorana Cărstea

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea(30 ani, 68 WTA) a învins-o pe cehoaica Petra Kvitova (30 ani, 8 WTA), a noua favorită, cu 6-4, 1-6, 6-1, miercuri, la Melbourne. Românca a realizat o mare surpriză și s-a calificat în runda a treia a turneului Australian Open. Meciul a durat două ore de joc (2 h 03 min).

Sorana Cîrstea pornea ca outsider în confruntarea cu Petra Kvitova, fostă număr 2 mondial, fiind cotată cu șanse minime și la casele de pariuri. Cîrstea a început cu stângul, pierzând primul serviciu, iar mai apoi, la 1-2, a fost pusă în situația de a salva 3 mingi de break. La 2-3, românca e reușit un rebreak rapid, la 15, după care în game-ul imediat următor a câștigat pe serviciul Petrei Kvitova (5-3). Cehoaica s-a mobilizat și și-a luat game-ul înapoi, având șansa, la 5-4 pentru Cîrstea, să egaleze. Ultimul game a fost însă câștigat la mare luptă de Sorana, care a valorificat prima minge de break și a câștigat setul cu 6-4.

În setul secund Cîrstea a suferit mult la serviciu, unde a făcut 5 duble greșeli și a avut un procent de doar 52% de reușită a primului serviciu, doar jumătate din acestea fiind apoi valorificate. Mai mult, nu a reușit să câștige nici unul din cele 6 șanse de break pe care și le-a creat. În schimb, Petrei Kvitova i-au intrat toate mingile, a valorificat toate șansele de break și a jucat foarte bine și pe retur. În consecință cehoaica a câștigat categoric setul 2 cu 6-1.

Jocul decisiv a adus în teren o Sorana Cîrstea total schimbată. După ce a câștigat primul game pe serviciul Petrei Kvitova, a salvat game-ul doi, revenind de la 0-40. Cu moralul sus, după o astfel de reușită, Sorana a câștigat și al treilea game, tot pe serviciul cehoaicei și apoi s-a desprins la 4-0. Petra Kvitova a scăzut nivelul serviciilor, făcând și 3 duble greșeli, fapt de care Cîrstea a profitat la retur, unde a fost mai eficientă. Cehoaica a ajutat-o și cu 15 greșeli neforțate.

La 5-1, Sorana a valorificat a 4-a minge de meci și a câștigat în cele din urmă setul 3 cu 6-1.

E pentru prima dată după patru ani, când Sorana atinge turul III la Australian Open. Ultima dată, a realizat această performanţă în 2017, când a avansat chiar până în optimi, acesta fiind rezultatul ei cel mai bun la Melbourne, în 13 participări.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 215.000 dolari australieni şi 130 de puncte WTA.

“Petra este o jucătoare minunată, loveşte mingea foarte bine. Dar am avut încredere, am mai învins-o în trecut. Sunt foarte fericită, am făcut meciul perfect. În setul doi am ajuns în defensivă, dar am căutat să revin în decisiv şi să lovesc la linie. Şi mi-a ieşit.

Nu ştiam cu cine voi juca, acum este important să mă recuperez după acest efort. Am jucat două ore pe această căldură. E impresionant pentru mine că am jucat atât de bine după două săptămâni de carantină, în care nu m-am antrenat”, a declarat Sorana Cîrstea la finalul partidei.

În turul următor, Sorana Cîrstea va da peste o altă reprezentantă a Cehiei, Marketa Vondrousova (21 ani, 20 WTA), cap de serie numărul 19.



Vondrousova, finalistă la Roland Garros în 2019, a atins în premieră turul al treilea la Melbourne, după 6-1, 7-5 cu Rebecca Marino (Canada).