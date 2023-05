DOLIU în lumea sportului: O campioană mondială a MURIT la doar 32 de ani

Anunțul privind decesul a fost făcut de reprezentanții sportivei.

„Suntem devastați să împărtășim vestea foarte tristă că Tori Bowie a murit", a scris Icon Management pe Twitter.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4