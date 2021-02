600.000 de copii n-au avut acces la cursurile online. Scenariile de funcționare a școlilor 

Sindicatele din Educație, asociația părinților și Consiliul Național al Elevilor au aceeași opinie despre decizia pe care a luat-o Ministerul Sănătății, în luna noiembrie, de a închide școlile, fără să mai țină cont de situația reală a răspândirii virusului în localități. În legătură cu deteriorarea gravă a învățământului nici nu s-a pus problema, deși toți reprezentanții profesorilor și ai elevilor au cerut să se păstreze școlile deschise, mai ales în mediul rural, unde sunt puțini copii și exact aceștia nu au putut să învețe online. Astăzi, Ministerul Sănătății decide soarta educației încă o dată. Școlile s-ar putea redeschide cu un program special și cu o serie de restricții. Și acestea trebuie să fie discutate, în următoarele zile, dar deja sunt mai multe propuneri funcționale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a făcut o listă de propuneri pentru perspectiva redeschiderii școlilor, pe 8 februarie. Între altele, se pune și problema accesului profesorilor la vaccin, cu prioritate, indiferent de numărul profesorilor care doresc să se vaccineze, pentru că nu poate fi obligatorie vaccinarea. „Chiar dacă va dura până la toamnă faza a doua a vaccinării personalului esențial, profesorii ar fi trebuit să aibă prioritate, pentru că unii intră în contact cu sute de elevi, zilnic. În acest moment au declarat că vor să se vaccineze peste 80% dintre profesori, dar nu au acces la vaccin”, a explicat, pentru Jurnalul, Simion Hăncescu, președintele FSLI.

Unii elevi nu au făcut școală din martie

Federația sindicală cere introducerea orelor remediale. „Sunt elevi care încă nu au recuperat nici măcar finalul semestrului al doilea de anul trecut, pentru că nu li s-a mai predat din luna martie, neavând acces la orele online. Ministerul Educației nici măcar nu are datele reale în legătură cu nevoia reală de tablete. S-a considerat că nu trebuie să li se dea tablete celor care au un dispozitiv, inclusiv un telefon, în familie, deși o mamă singură cu trei copii la școală nu le poate pune telefonul la dispoziție celor mici, pentru a face orele online. Cum s-au dat 250.000 de tablete, noi estimăm că ar mai fi nevoie de cel puțin 300.000 și că nu au avut acces la cursurile online peste 600.000 de copii”, mai explică Hăncescu.

Profesorii români au mers din poartă-n poartă

În alte țări este o situație chiar mai gravă decât la noi, pentru că profesorii au cerut să li se respecte drepturile și au refuzat să predea în acest sistem, în lipsa acreditărilor speciale pentru acest sistem de predare și în lipsa tehnologiei care ar fi trebuit să se asigure de către stat. Profesorii români au încercat să predea, chiar și în mediul rural – adică pe circa 85% din suprafața României, unde sunt peste 40% dintre școli și circa 40% din numărul total de elevi. Acolo unde nu s-au putut face cursuri online, din cauza lipsei tehnologiei sau a internetului, schimbul de lecții s-a făcut efectiv din poartă-n poartă, povestesc sindicaliștii. Profesorii au mers în anumite zile la școală să ducă lecțiile pe hârtie, iar elevii au mers să le ia, apoi să ducă temele. Alții au mers la porțile elevilor, în satele cu foarte puțini copii, unde sunt și clase comasate pentru toți cei care învață în clasele I, II, III și IV.

Pregătirea simulărilor pentru examene

Se mai cere, de asemenea, pregătirea din timp a simulărilor și examenelor naționale și asigurarea unui plan de rezervă dezbătut și aprobat de partenerii sociali în cazul în care, din cauza pandemiei, s-ar putea reveni la școala online. Din cifrele oficiale reiese că deja sunt 190.000 de copii care n-au învățat să scrie, în lipsa posibilității de a face cursuri online la clasele pregătitoare și la clasa I. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că dacă se vor redeschide școlile după 8 februarie, conform deciziei Ministerului Sănătății, se vor modifica regulile care au funcționat anul trecut, în cele trei scenarii inițiale. Astfel, scenariul hibrid este eliminat parțial, urmând să se păstreze pentru acei copii care trebuie să stea acasă și trebuie să aibă acces la învățătură. Înainte de februarie 2020 nu exista posibilitatea de alegere fără motive. Exista posibilitatea de a sta acasă pe motive medicale. Acum sunt patru situații în care poate funcționa în continuare școala online: dacă elevii au contraindicații medicale pentru prezență fizică, au vulnerabilități; dacă elevii au aparținători în familie care au vulnerabilități medicale, certificate ca atare; dacă elevii prezintă simptome și dacă profesorii prezintă vulnerabilități sau simptome. În acest ultim caz, profesorul stă acasă și se va face predare-învățare online. „Pentru asta, trebuie videocamere. Ministrul Educației a lansat o achiziție. În data de 4 februarie vor fi deja disponibile 60.000 de laptopuri plus un număr important de videocamere pentru a susține acest proces de predare-învățare online”, a anunțat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Bani în plus pentru profesori

Pentru noua schemă propusă pentru varianta de ore „hibrid”, dar și pentru orele suplimentare propuse și susținute de sindicate, de asociațiile de părinți și de Consiliul Național al Elevilor, ar trebui să fie mai mulți profesori disponibili și, implicit, mai mulți bani pentru plata acestora. Pare, totuși, imposibil, în condițiile în care premierul Florin Cîțu tocmai a anunțat, ieri, că sunt probleme cu bugetul statului, pe anul acesta. O suplimentare a numărului de cadre didactice sau chiar a numărului de ore, pentru recuperarea materiei pierdute până acum sau pentru ore online pe care nu le vor mai susține profesorii care predau la clasă, ar însemna un buget suplimentar care poate merge până la dublarea salariilor actuale, dar care nici măcar nu se poate estima, din lipsa datelor concrete din fiecare unitate de învățământ. Mai este și o problemă legată de modificarea orarului și de găsirea unui număr mare de cadre didactice, în condițiile în care anual sunt deja probleme în a aduce în școli între 9.000 și 11.000 de suplinitori, mai ales în mediul rural, unde nu sunt doar clase comasate, cu elevi din ani diferiți de studiu, ci sunt și peste 6.000 de cadre didactice necalificate. Unii dintre acești suplinitori au doar studii liceale. „Dacă un profesor are contraindicații, conducerea școlii este datoare să asigure un program orar prin care orele acelui dascăl să fie grupate într-o singură zi, în așa fel încât elevii să poată învăța online, de acasă, într-o zi pe săptămână, la disciplina acelui sau acelor profesori care au contraindicații pentru prezență fizică. Dacă vor fi mai mulți profesori, ceea ce nu ne dorim, vor putea fi și două zile din cinci”, a explicat ministrul Educației.

Dacă o clasă care ar trebui să funcționeze cu prezență fizică are profesorul care nu poate desfășura orele cu prezență fizică și dacă nu există o soluție de înlocuire a acelui cadru didactic, atunci toată clasa va rămâne acasă să facă orele online.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației

Ministerul Sănătății a închis școlile, deși a trimis înapoi la muncă, încă de la început, la fabrici și la birouri, oameni bolnavi de COVID-19, după două săptămâni de stat acasă, chiar dacă aceștia aveau încă simptome. Nici acum nu s-a schimbat legea, pentru posibilitatea de prelungire a concediului medical.

Gruparea orelor online

Ministrul Educației a declarat, ieri, că deși scenariul hibrid a fost eliminat, orele online vor fi grupate, pentru elevii sau profesorii cu vulnerabilități, care nu vor putea merge fizic în școli. Vor fi cinci situații în care elevii vor face cursuri hibrid sau online. „Programul orar trebuie realizat de școală, astfel încât elevii să aibă orele online grupate. Acest lucru este valabil doar în ipoteza în care se va decide ca elevii să revină în școli din 8 februarie. Concret, profesorul de matematică ce are interdicție de a veni fizic la școală își va ține orele de matematică grupate în aceeași zi a săptămânii, pentru a nu fi puși elevii în situația de a avea ora online de la 8 la 9 și apoi celelalte ore la școală”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Situația este una tipică românilor: oricum am face, nu putem mulțumi pe toată lumea. Școala trebuie începută, pentru că riscăm să n-o mai începem niciodată, dacă vor fi probleme în continuare. Anul, oricum, din punctul meu de vedere, este un an pierdut. Am spus-o din septembrie, deși mulți m-au contrazis. Vom vedea rezultatele la examene și la testele PISA. Pentru a nu avea probleme legate de răspândirea virusului, noi am propus ca în prima fază să meargă la școală doar cei din anii terminali, clasele a VIII-a și a XII-a, urmând ca în următoarele săptămâni să se ia o decizie și în legătură cu ceilalți, în funcție de rata incidenței răspândirii virusului. Înainte de închiderea școlilor, noi am susținut că nu ar trebui să se închidă unitățile din mediul rural, acolo unde numărul elevilor este oricum foarte mic și se pot respecta condițiile de protecție.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociației de Părinți





Noi am spus de la bun început că susținem redeschiderea școlilor, dar cerem luarea deciziilor la nivel local, prin descentralizare. Deciziile ar trebui să se ia în fiecare localitate, în funcție de situația înregistrată la nivel local. Am spus de la bun început că nu este justificată închiderea școlilor din luna noiembrie, când multe localități aveau condiții care permiteau menținerea predării la școală. Dar s-a întâmplat, iar acum este important să vedem ce facem de acum înainte. Noi am propus ca în primul rând să aibă loc simulările pentru examenele naționale, cât mai repede.

Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor