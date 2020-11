Alege pentru copilul tau o cresa si gradinita Sector 1 particulara si vei vedea diferenta !

Cresele si gradinitele pot fi o alternativa buna la bunici si la baby sitter, mai ales atunci cand ambii parinti lucreaza. Acestea sunt locuri care ofera avantaje fara indoiala atata timp cat sunt alese cu grija. In plus, a-i duce pe copii intr-o astfel de gradinita sau cresa inseamna foarte mult pentru dezvoltarea lor. Exista studii care arata ca copiii care sunt scolarizati in primii ani de viata tind sa isi dezvolte limbajul mai repede decat altii. In plus, cei care participa la o structura mai stabila a acestui tip de educatie, vor avea o activitate academica mult mai buna in anii ce vor urma. O structura mai stabila inseamna alegerea unei forme de invatamant particulare. De exemplu, o gradinita Sector 1 particulara precum Teddybar poate oferi conditii diferite si mult mai bune prescolarilor.

Educatia oferita in astfel de gradinite particulare il “impinge” pe copil sa invete sa fie autonom si sa se „antreneze” in relatia cu lumea exterioara si cu alte persoane decat parintii, absorbind regulile de viata in comunitate (cum ar fi conceptul de a impartasi jocuri sau de a-ti astepta randul) mai repede decat altii.

Pentru a fi sigur ca gradinita particulara aleasa este cea buna, ce trebuie sa faci? Si cum se alege cea mai potrivita gradinita? Iata sfaturile:

Informatii si selectie

Foloseste toate mijloacele disponibile (rude, prieteni, cunoscuti) pentru a obtine cea mai mare cantitate de informatii despre gradinita cea mai apropiata de casa. Daca locuiesti in Sector 1 Bucuresti, atunci Teddybar este perfecta. Fa o selectie a caracteristicilor pe care ar trebui sa le aiba cresa si gradinita in functie de nevoile tale, atat din punct de vedere logistic, cat si din punct de vedere al ofertei educationale. Oferta este larga si variata: unele structuri ofera un program mai traditional, lasand copiii liberi sa se joace si sa se miste independent, altele urmeaza un program mai specific cu o preferinta, in functie de structura, pentru muzica, arta, activitati sau la limbi straine.

Deci, gandeste-te la ce te astepti de la cresa si de la gradinita: trebuie sa fie aproape de casa, de birou sau de bunici, trebuie sa functioneze cu program prelungit, trebuie sa aiba asigurata masa de pranz, trebuie sa urmeze un program de engleza etc.

Dupa faza de achizitie a datelor, treci la faza de contact. Organizeaza vizite la gradinitele selectate si intocmeste liste pentru fiecare in care iti poti nota impresiile si informatiile gasite din cand in cand.

Cel mai bun moment este, in general, in jurul orei 10:30, cand activitatile sunt in plina desfasurare si poti observa indeaproape educatorii care interactioneaza cu copiii.

Asigura-te ca este o facilitate acreditata si ca are o zona in aer liber echipata. In general, sunt de preferat structurile de dimensiuni medii, cele care primesc putini copii in grupa, deoarece in acest caz grupul de educatori va fi mult mai dedicat fiecarui micut in parte.

Metodologia de insertie

Unele gradinite se concentreaza pe inserarea rapida, asa ca parintele ar trebui sa duca copilul la gradinita, sa salute si sa plece. Aceasta metoda poate fi nedureroasa numai pentru bebelusii de cateva luni si pana la un an ce trebuie adusi la cresa.

Pe de alta parte, un copil mai mare, de cresa si chiar de gradinita, poate experimenta momentul separarii cu dificultate, avand o constientizare mai mare de a fi lasat acolo si de faptul ca mama se indeparteaza. Pe scurt, ar putea fi foarte destabilizant sa-l faci sa faca fata unei astfel de schimbari bruste de curs.

Intrarea in cresa si in gradinita trebuie facuta cu rabdare si cu mare respect pentru momentul si sensibilitatea fiecarui copil. De exemplu, daca copilul nu doreste sa ramana in primele zile sau doreste ca mama sa ramana acolo, el ar trebui, pe cat posibil, sa-si satisfaca nevoia. Este important ca, in primele zile, mama sa se distreze cu educatorii, aratandu-i clar copilului ca are incredere in ei si ca este pe maini bune.

Cand vine momentul despartirii, daca copilul plange oricum, este bine sa ne luam la revedere si sa plecam, fara sa zabovim. Cel mai probabil va inceta sa planga imediat ce mama iese pe usa. In general, este important sa transmiti siguranta si seninatatea copilului. Daca bebelusul percepe ca mama nu este calma lasandu-l acolo, va avea confirmarea ca temerile sale sunt justificate.

Educatorii

Pentru echilibrul copilului este important sa stabilim relatii bune si de durata cu educatorii. Petrece timp cu personalul facilitatii: discuta cu managerul si cu educatorii pentru a vedea daca sunt oameni care inspira incredere. Lasa copilul sa interactioneze cu educatorii: observa modul in care il abordeaza si ce reactii are copilul fata de ei.

Mediul

Cresa sau gradinita trebuie sa fie clar curata, echipata cu jocuri si echipamente noi si sigure, sa aiba spatii adecvate pentru diferitele momente ale zilei (joaca, pranz, pui de somn), precum si o zona in aer liber sigura si dotata cu tobogane si alte jocuri. Observa cu atentie mediul inconjurator pentru a intelege daca este potrivit pentru copii, avand grija sa verifici daca:

1) baile sunt curate si usor de utilizat de catre copiii mai mari;

2) jucariile sunt curate si in stare buna;

3) mobilierul este primitor si linistitor, asigurand in acelasi timp siguranta celor mici;

4) exista o proportie echitabila intre spatiile dedicate rutinei (de exemplu pentru mese, pentru o odihna dupa-amiaza) si spatiile rezervate activitatilor creative reale;

5) zona exterioara este echipata corespunzator si bine delimitata cu garduri sau altele asemenea. Spatiul verde trebuie sa fie sigur, sa permita explorarea.

Cantina

Parintii trebuie informati cu privire la meniul oferit saptamanal copiilor, iar dieta trebuie sa poata fi modificata in functie de orice nevoi speciale ale copilului.

Reglementari interne si participarea parintilor.

Fiecare scoala trebuie sa aiba un program tipic de activitate de zi si este bine sa fii informat despre modul in care vor fi gestionate anumite momente, cum ar fi receptia, ora gustarilor, igiena personala, ora pranzului, activitatile de joaca, etc. Fiecare gradinita ar trebui sa aiba, de asemenea, reglementari interne care limiteaza si reglementeaza accesul si vizitele parintilor sau care indica cum sa se comporte in cazul bolii copiilor.

Parintii ar trebui sa fie implicati intotdeauna in decizii importante si ar trebui sa fie intotdeauna posibil sa soliciti o discutie individuala cu educatorii. Verifica daca facilitatea asigura o comunicare clara si cuprinzatoare, care sa descrie activitatile, meniul zilnic si toate celelalte probleme relevante intr-o rutina de ingrijire a copilului.