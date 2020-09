Anisie, despre tabletele pentru elevi: În momentul în care se va încheia licitația putem să spunem când vor ajunge

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, marți, că va putea să anunțe când vor ajunge tabletele la elevi după ce se va încheia licitația. „Termenul pe care eu l-am impus este 10 septembrie”, a spus Anisie.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat marți că licitația organizată de ONAC pentru achiziționarea celor 250.000 de tablete pentru elevi nu a fost încă finalizată.

„Sunt total dezamăgită de modul în care ONAC a realizat această achiziție. (...) Nu a reușit să ducă la bun sfârșit întrega licitație. Avem un singur câștigător pentru 3 loturi din 9 și încă procedura nu a fost încheiată, în această perioadă suntem în perioada de contestații. Prin urmare, s-ar putea să nu fie declarat câștigător până la final operatorul economic care a câștigat inițial”, a spus ministrul Educației.

Monica Anisiei a precizat că Ministerul Educației va ajuta școlile să cumpere echipamentele necesare.

„Pentru că am prevăzut posibilitatea să se întâmple acest lucru și pentru că, știți foarte bine, o achiziție centralizată presupune mai multe riscuri, am luat decizia ca la nivelul unităților de învățământ să se facă un necesar și să ajutăm școala să achiziționeze echipamentele de care are nevoie. De aceea, Guvernul a alocat 175 de milioane de euro, nu numai pentru echipamente electronice, ci și pentru echipamente sanitare”, a spus Anisie, care a precizat că acestea pot fi achiziționate nu numai de școli, ci și de școli în parteneriat cu inspectoratele sau cu administrațiile locale.

Întrebată când vor ajunge tabletele la elevi, Monica Anisie a spus: „Aceste tablete reprezintă un parcurs de achiziție publică, deci în momentul în care se va încheia putem să spunem când vor ajunge. Termenul pe care eu le-am impus este 10 septembrie”.

Ministrul Educației, Monica Anisie, i-a cerut luni premierului Ludovic Orban demiterea președintelui ONAC pentru licitația „dezastruoasă” privind achiziția de tablete necesare elevilor la începerea anului școlar.

(sursa: Mediafax)