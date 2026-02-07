Aproape 80% dintre profesori susțin declanșarea grevei generale în învățământ

La consultare au răspuns peste 35.000 de profesori și membri ai personalului auxiliar, majoritatea membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), dar și angajați din Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Rezultatele consultării, prezentate sâmbătă de edupedu.ro, arată că aproximativ 86-87% dintre cadrele didactice și personalul auxiliar consideră că măsurile din Educație le afectează foarte mult activitatea, în timp ce o proporție foarte mică apreciază impactul ca fiind redus.

„Răspunsurile arată clar că majoritatea covârșitoare a personalului din educație resimte măsurile analizate ca având un impact puternic asupra activității și siguranței profesionale. Rezultatele reflectă o stare reală de presiune și nemulțumire”, au transmis reprezentanții FSLI.

Consultarea indică și o susținere majoritară pentru declanșarea unei greve în sistemul de învățământ. „Per total, în jur de 77% dintre cei chestionați agreează forma de protest de grevă, motiv pentru care noi o să demarăm un referendum pentru protest în martie, când sunt și simulări la examene naționale, urmând ca în luna aprilie să facem un alt referendum pentru protestele de la final de an școlar”, a declarat liderul sindical Simion Hăncescu”. În paralel, peste 74% dintre profesorii care au răspuns la un sondaj similar organizat de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au declarat că sunt dispuși să participe la grevă.

În privința momentului declanșării protestelor, mai mult de jumătate dintre profesori și-ar dori ca greva să aibă loc fie în luna martie 2026, în perioada simulărilor naționale, fie în luna iunie 2026, înainte de încheierea situației școlare.

Majoritatea celor care au răspuns sunt cadre didactice, personalul auxiliar și cel administrativ fiind mult mai puțin reprezentat. Cei mai mulți au între 46 și 55 de ani, aproape două cincimi din total, urmați de categoria 36-45 de ani, aproape o treime. Profesorii care se apropie de finalul carierei, între 56 și 65 de ani, constituie 17,8% din total, iar participanții mai tineri, sub 35 de ani, sunt mult mai puțini.

Nemulțumirile profesorilor sunt legate de schimbările introduse prin Legea 141/2025, care au modificat substanțial activitatea din Educație. Au fost comasate mai multe școli, iar aproximativ 900 de directori și membri ai echipelor de management și-au pierdut funcțiile.

Începând cu 1 septembrie 2025, a crescut norma didactică, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, odată cu creșterea numărului de elevi dintr-o clasă. Astfel, la liceu, pot fi până la 34 de elevi într-o clasă, față de 26 până acum. Fondul de burse pentru studenți a fost redus cu 40% până în 2028, iar indemnizația de hrană a fost limitată la angajații cu salarii nete de până la 6.000 de lei și plafonată la 347 de lei pe lună. Tariful pentru plata cu ora a fost redus cu 50%, iar directorii rămași în funcție nu mai pot cumula plata cu ora și trebuie să predea până la 40 de ore pe lună.

În funcție de evoluția negocierilor cu autoritățile, profesorii iau în calcul mai multe forme de protest, inclusiv greva generală, boicotarea simulărilor și a examenelor, refuzul activităților suplimentare sau neîncheierea situației școlare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)