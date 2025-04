Asociatia Entuziart anunta InTerConectArt si Ecosisteme Empatice Incluzive - doua proiecte artistice care subliniaza importanta terapeutica a artei, sustinand empatia si incluziunea

Astfel, pe data de 6 aprilie, incepand cu orele 15:00, colectivul de artisti si psihoterapeuti Entuziart lanseaza proiectul InTerConectArt - conectare interumana prin terapii expresiv-creative, cu o serie de evenimente gazduite la Green Hours Jazz Cafe, in Bucuresti.

Evenimentul va reuni trei sectiuni principale: o expozitie de Outsider Art, un tur al instalatiei senzoriale incluzive „Micul Print” si un spectacol de teatru-forum intitulat „Zmeii si Cei-Care-Au-Devenit-Furtuna”, oferind de asemenea publicului o prezentare a activitatilor de pana acum ale Asociatiei Entuziart, cat si o trecere in revista a activitatilor proiectului InTerConectArt, care se vor desfasura inclusiv pana in luna noiembrie a acestui an.

Expozitia Outsider Art va putea fi vizitata incepand cu ora 17:00 si va aduce in prim-plan lucrari realizate de persoane cu dizabilitati, avand ca scop celebrarea diversitatii si creativitatii. Aceasta va include desene si picturi realizate de artistii Ștefan Macovski si Elena Dobrica, ambii implicati in proiecte anterioare de succes ale Asociatiei Entuziart, de la ateliere de art-terapie din cadrul programului “Emotii prin Culoare si Muzica-IV”, finantat prin Programul anual Mol pentru Sanatatea Copiilor in perioada 2022-2025, la proiectul „Prin art-terapie catre sufletul celor lipsiti de voce”, o expozitie gazduita de Arcub, Hanul Gabroveni, in care au fost prezentate lucrari de arta psihopatologica realizate de beneficiari ai centrelor DGASPC.

O atractie centrala va fi instalatia senzoriala „Micul Print”, creata pentru a fi explorata prin simtul tactil, ghidat, cu ochii fizici inchisi, pentru simti si a "vedea" mai bine cu ochii mintii si mai ales ai inimii, frumusetea din lucrarile de ceramica realizate de persoane care prin actul creativ transcend intunericul datorat deficientelor de vedere.

Aceasta abordare unica va promova empatia si va contribui la destigmatizarea persoanelor cu dizabilitati, oferindu-le ocazia de a-si exprima creativitatea intr-un spatiu public apreciat. Piesele din cadrul instalatiei senzoriale au o poveste aparte care va fi descoperita o data cu parcurgerea turului. Instalatia senzoriala va putea fi vizitata intre orele 15:00 si 20:00.

Pentru rezervarea locului accesati Rezervare Instalație "Micul Prinț"

Evenimentul este deschis publicului larg si este adaptat pentru persoane cu dizabilitati motorii sau de vedere. Toti sunt bineveniti sa traiasca aceasta experienta artistica incluziva, iar intrarea este libera!

Proiectul InTerConectArt este co-finantat de AFCN. Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.

Totodata, Asociatia Entuziart anunta si inceperea implementarii proiectului EEI! - Ecosisteme Empatice Incluzive, in cadrul Programului SAVE („School Anti-Violence Ecosystem”), coordonat de Fundatia World Vision Romania si cofinantat de Uniunea Europeana printr-un grant cu valoarea totala de 30.000 de euro, proiect care se va desfasura timp de noua luni, implicand 6 scoli gimnaziale si licee speciale si incluzive din Bucuresti (Liceul de Nevazatori, Centrul Special de Educatie Incluziva, Școala Gimnaziala nr 28, Școala Gimnaziala 4, Școala Gimnaziala 190 si Școala Gimnaziala Ana Lugojana) si doua din Timisoara (Școala Gimnaziala Sfanta Maria si Colegiul National Banatean).

Proiectul EEI! - Ecosisteme Empatice Incluzive, isi propune sa promoveze diversitatea si empatia fata de situatia vulnerabila a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES) si nevoi speciale, sa dezvolte constientizare fata de nevoile acestora reducand abuzul si hartuirea provenite din partea comunitatii prin dezvoltarea comunitatilor de sustinere, cat si sa informeze beneficiarii si publicul larg in privinta drepturilor copiilor cu CES. Prin tehnici artistice, performative si de teatru-forum, proiectul doreste sa contribuie la crearea ecosistemelor empatice si incluzive, adresandu-se unui numar de peste 2500 de beneficiari directi - copii, parinti, profesori si specialisti institutionali.

Spectacolul de teatru-forum „Zmeii si Cei-Care-Au-Devenit-Furtuna” va incepe la ora 19:00 si este poate cea mai directa si interactiva parte a evenimentului, dizolvand granitele dintre public si actori si creand contextul pentru o poveste provocatoare despre depasirea obstacolelor si revendicarea propriei voci, intr-un moment de reflectie si de dialog deschis.

Finantat de Uniunea Europeana. Punctele de vedere si opiniile exprimate apartin, insa, exclusiv autorului (autorilor) si nu reflecta neaparat punctele de vedere si opiniile Uniunii Europene sau ale Fundatiei World Vision Romania. Nici Uniunea Europeana si nici Fundatia World Vision Romania nu pot fi considerate raspunzatoare pentru acestea.

Empatia reprezinta conditia de baza, absolut necesara pentru abilitatea de a accepta diferentele si de reducere a prejudecatilor. Astfel, proiectele propuse de Asociatia Entuziart sunt menite sa creeze si faciliteze procese creative pentru a dezvolta toleranta, empatia si intelegerea, dar si o atitudine proactiva care sustine imputernicirea persoanelor vulnerabile din cadrul comunitatii.

Parteneri media: Bookhub, Bucuresti FM, Ceasca de Cultura, Contacte Culturale, Happening, Iscoada, LIFE.ro, Litera 9, Palindrom, Revista Golan, Radio Romania Cultural.

Despre Asociatia Entuziart

Asociatia Entuziart este o organizatie non-guvernamentala dedicata promovarii si sprijinirii persoanelor de

orice varsta si cu orice tip de abilitati, prin activitati creative si artistice cu scopuri terapeutice. Asociatia se implica activ in oferirea de ajutor psihoterapeutic persoanelor din zone defavorizate, colaborand cu scoli speciale, scoli de masa, spitale de psihiatrie si D.G.A.S.P pentru a extinde accesul la

serviciile de art terapie si stabileste parteneriate semnificative cu institutii academice precum Universitatea

Bucuresti, oferind contexte de practica pentru studentii din Facultatea de Psihologie.