Bacalaureatul de toamnă: Rata de succes a crescut cu 3,5% după contestații

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, la a doua sesizune a Bacalaureatului din acest an au fost publicate marți pe pagina web dedicată și în centrele de examen.

Potrivit Ministerului Educației, examenul a fost promovat de 8.202 candidați (+896, în raport cu prima afișare).

Rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,5% după soluționarea contestațiilor: 31,9% (față de 28,4%, rata inițială).

Au fost depuse 10.987 de contestații, iar notele au fost modificate prin creștere/descreștere pe segmentul 0,5 - 1,5 puncte.

Rata de participare în această sesiune a fost de 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi.

