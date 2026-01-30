Bolojan despre Educație: Ar fi recomandat să avem un nou ministru înainte de aprobarea bugetului

„Ar fi recomandat să avem un nou ministru al educației înainte de aprobarea bugetului, în așa fel încât termenii generali ai bugetului, aspectele prioritare care țin de construcția bugetului pe educație, să fie analizate de noul ministru”, a declarat Bolojan, vineri, într-un interviu acordat publicației G4Media.

Șeful Guvernului a precizat că, în perioada următoare, vor fi analizate mai multe variante privind conducerea Ministerului Educației, urmând ca Partidul Național Liberal să vină cu o propunere.

Bolojan a precizat că există mai multe variante de nume, susținând: „în momentul în care ele vor fi finalizate, vom discuta în conducerea PNL și vom veni cu o propunere”.

Premierul a respins ideea unei reveniri asupra măsurilor de austeritate adoptate în decursul anului 2025, declarând: „Din punctul meu de vedere, nu cred că se pune această problemă”.

Acesta a punctat că măsurile s-au axat pe două paliere, norma activă și burse, subliniind comparația cu alte state europene.

„În Germania norma didactică este de 24 de ore și în România norma mărită didactică este de 20 de ore, am mai putea să ne întoarcem din nou la 18 sau la 16 ore. Aici trebuie să discutăm foarte deschis lucrurile. O normă didactică de 20 de ore este media minimă europeană. Deci nu este ceva greu”, a declarat premierul.

Privind situația burselor, Bolojan a spus: „ În al doilea rând a fost o reducere a burselor cu aproximativ 30% maxim per total, per anvelopă. Ori gândiți-vă că noi aveam burse de vreo 180 de milioane prin 2021 și în 2024 am ajuns la 4,7 miliarde”.

Șeful Guvernului a atras atenția că bursele trebuie să reflecte fie performanța școlară, fie sprijinul social: „Bursa este sau un rezultat al meritului, ceea ce înseamnă că stimulezi performanța sau un efect a unei situații sociale problematice în care copiii trebuie ajutați să rămână la școală, să vină la școală”.

„Dacă vrem, într-adevăr, calitatea vieții de tip european, trebuie să facem și eforturi, măcar care să se apropie la acest nivel. Dacă vrem să recuperăm pe cinstite, trebuie să fim conștienți că nu poți recupera decât cu eforturi mai mari decât alții”, a mai declarat premierul.

