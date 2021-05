Câmpeanu: În 1.124 de localități rata de infectare e peste 1 la mie. Școala începe online

Foto: Lucian Alecu

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a declarat marți că elevii din 1.124 de localități, în care rata de infectare este de peste 1 la mie, vor începe miercuri școala în sistem online, cu excepția celor din învățământul primar, a celor din grădinițe și a celor din clasele terminale.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că peste 2.000 de localități sunt în scenariul verde, cu o rată de infectare de sub 1 la mie.

„Este vorba de 2.057 de localități în care rata de infectare este sub 1 la mie. În cele mai multe localități rata de infectare este sub 1 la mie, deci acolo vor putea merge la școală cu prezență fizică absolut toți elevii, plus copiii din grădinițe. Există 1.124 de localități în care rata de infectare este mai mare de 1 la mie, în aceste localități vor putea să înceapă mâine cu prezență fizică elevii din învățământul primar și copiii din grădinițe. Elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a din localitățile cu rată de infectare cu peste 1 la mie din păcate mâine vor începe școala în sistem online”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Aleph News.

Acesta a spus că miercuri vor începe școala cu prezență fizică și elevii cu nevoi speciale.

„Practic, e un pas important pentru revenirea la normalitate, pentru că numărul celor care vor merge de mâine la școală, e vorba de învățământ primar și grădinițe, este de 1,4 milioane. La aceștia se adaugă elevii din toate școlile speciale, care pentru prima oară vor putea merge cu prezență fizică la școală, începând de mâine, indiferent de scenariu și indiferent de clasă”, a mai spus ministrul Educației.