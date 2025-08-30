Carol Popa, primul campion european de duatlon al României, se alătură campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Performanța sa spectaculoasă, cea mai mare din palmaresul Federației Române de Triatlon, vine într-un moment de maturitate sportivă și personală, iar acum, campionul se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În aprilie, la Rumia, Carol Popa a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, după o cursă intensă ce a presupus 5 kilometri de alergare, 20 de kilometri de ciclism și încă 2,5 kilometri de alergare. Legitimat la CSM Constanța, sportivul a încheiat proba în 53 de minute și 13 secunde, lăsând în urmă peste 500 de adversari din 30 de țări. A reușit să-l devanseze pe polonezul Jakub Suchan cu 12 secunde și pe belgianul Rafael Michaux cu 20 de secunde, semn că pregătirea și disciplina i-au transformat visul în realitate.

Absolvent al Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța și student admis, în paralel, la două facultăți - Educație Fizică și Sport la Universitatea „Ovidius” Constanța și Științe Juridice și Economice la Universitatea „Spiru Haret” Constanța - Carol Popa este un exemplu de echilibru între educație și performanță. Obiectivul său suprem rămâne participarea la Jocurile Olimpice din 2028, la Los Angeles, vis pentru care muncește zilnic.

Anul 2025 s-a transformat deja într-un an al consacrării pentru sportivul constănțean. Pe lângă titlul european, Carol Popa a cucerit locul I la Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori, de la Izvorani, unde a parcurs traseul (400 m înot, 11 km bicicletă și 2,5 km alergare) în doar 31 de minute și 42 de secunde. Tot în acest sezon, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Național de Triatlon U20 & U23, la Campionatul Național de Atletism 10K U20, București, precum și la Campionatul Național de Duatlon seniori, U23 și juniori, Ploiești.

Carol face sport de când se știe. A început înotul la doar 6 ani, iar trei ani mai târziu a descoperit triatlonul, disciplina care i-a devenit identitate. Multiplu campion național, cu trofee internaționale în palmares, el a dovedit că pasiunea, munca și disciplina pot transforma un copil pasionat de sport într-un campion european.

Prin înscrierea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Carol Popa devine nu doar un ambasador al sportului, ci și un exemplu de determinare și responsabilitate pentru generația sa. Campania, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan tineri excepționali, din diverse domenii, care pot contribui la schimbarea României.