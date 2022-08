Cât ne costă pregătirile pentru noul an școlar

Nici n-au sfârșit bine cu creionarea bugetului pentru vacanță - folosit deja sau în curs de utilizare - că părinții trebuie să pună pe hârtie cheltuielile relaționate cu începerea anului școlar 2022-2023, iar perspectivele nu sunt deloc îmbucurătoare. Peste o treime (37%) din părinții chestionați în cadrul unei analize inițiate de Deloitte se așteaptă să cheltuiască mai mult anul acesta decât în urmă cu un an pe produse destinate școlii, în special din cauza scumpirii acestora. În același timp, 64% dintre participanți suspectează comercianții că majorează artificial prețurile, profitând, astfel, de climatul inflaționist, dar 77% cred că vor opta pentru altă marcă, dacă produsele preferate sunt prea scumpe sau nu se află în stoc (63% se așteaptă la epuizarea stocurilor în sezonul de cumpărături pentru școală, din cauza dificultăților din lanțurile de aprovizionare).

Vom plăti cu 14% mai mult pe rechizite

Bugetul alocat în acest scop va urca, anul acesta, cu 8%, până la echivalentul a 3.000 de lei/copil, în medie. Altfel, produsele bazate pe tehnologie pierd teren odată cu eliminarea restricțiilor impuse în contextul pandemiei - cheltuielile cu astfel de produse vor scădea cu 8% anul acesta, după creșterea de 37% din 2021, iar rechizitele tradiționale vor înregistra o creștere de 14%, față de avansul modic de 2% de anul trecut. „Creșterea prețurilor și, implicit, a costului vieții reprezintă principala îngrijorare pentru locuitorii din majoritatea statelor lumii, inclusiv cele europene. Potrivit celui mai recent Eurobarometru standard publicat de Comisia Europeană, inflația este cea mai mare preocupare a populației în 16 dintre cele 25 de state participante, cu cele mai mari ponderi în Estonia (71%), Cehia (70%) și Lituania (69%). Și românii pun pe primul loc dificultățile legate de scumpiri, în condițiile în care cheltuielile lor de consum reprezintă peste 60% din totalul veniturilor, iar inflația anuală, care a ajuns la 15% în vara acestui an, își va pune amprenta, cu siguranță, și asupra cheltuielilor generate de începerea școlii”, ne-a explicat Raluca Bâldea, partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Miza - pe produsele reutilizate sau recondiționate

Referitor la modalitatea preferată de achiziționare a produselor destinate școlii, studiul evidențiază revenirea treptată a consumatorilor către magazinele fizice, cu 49% dintre opțiuni, în creștere de la 43% în 2021, în timp ce comercianții online atrag 35% dintre cumpărători, față de 39% anul trecut. O tendință tot mai accentuată este reprezentată de preferința pentru produse prietenoase cu mediul sau sustenabile. Jumătate dintre părinți aleg astfel de produse, pentru care însă vor cheltui cu 22% mai mult decât un consumator mediu, iar 29% preferă produsele reutilizate sau recondiționate pentru copiii lor. Dintre cei care evită bunurile de acest tip, 50% susțin că acestea nu sunt accesibile, iar 20% spun că le este dificil să le identifice pe cele cu adevărat durabile.

Modificări peste schimbări: Adio, semestre! Vor exista cinci „module de învățare”

Structura anului școlar ce stă să înceapă a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Școala va începe pe 5 septembrie 2022, va fi organizată pe 5 „module de învățare” și va dispune de 5 vacanțe. Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanță toți elevii în perioada 22-30 octombrie 2022. Înainte, intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare, în perioada octombrie-noiembrie. De remarcat că organizarea anului școlar nu mai conține cuvântul „semestru”, dar apare în ordinul de ministru expresia „modul de învățare”. Dar să facem loc structurii propriu-zise:

Cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; Vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; Vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz; Vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6-26 februarie 2023;

Cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; Vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

Cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; Vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Vacanța „mobilă”

Tot în premieră, anul acesta școlar va avea și o vacanță „mobilă”, cel puțin așa a fost denumită de oficialii din Educație. Însă aceasta a fost fixată de inspectoratele școlare, iar acum există o predictibilitate a acesteia. Tocmai asta face ca fiecare județ să aibă o structură ușor diferită a anului școlar, mai precis modulele 3 și 4 sunt diferite ca durată. Nicăieri ca în România, nu?

34 de săptămâni de „carte” la frecvență redusă

A fost stabilit programul și pentru învățământul „pe repede-înainte”. Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023.

Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023.

Pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare. V-am elucidat, nu?

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. De reținut că derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare). Prin excepție de la prevederile menționate deja, „la clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică”.

Undă verde de la elevi și părinți

De menționat că organizațiile de elevi și părinți au apreciat renunțarea la organizarea anului școlar pe semestre și trecerea la cinci module de învățare, dar și intenția de a se renunța la tezele obligatorii, cel mai dezbătut subiect.

Fără exmatriculări și „atenții” pentru profesori!

Potrivit noilor reglementări ale Ministerului Educației, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină, iar părinților nu li se va mai permite (cum oare?) să strângă bani pentru „atenții” destinate profesorilor. În plus, elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic. „Acest plan va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare”, au detaliat reprezentanții ministerului.

60% din totalul veniturilor reprezintă cheltuielile românilor alocate doar consumului de strictă necesitate

Bugetul alocat pregătirilor pentru noul an școlar va urca, anul acesta, cu 8%, până la echivalentul a 3.000 de lei/copil, în medie - potrivit unui studiu marca Deloitte

14% este procentul cu care a crescut prețul rechizitelor școlare

15% este procentul cu care a crescut inflația doar în vara acestui an

64% dintre părinții chestionați în cadrul unui studiu de specialitate suspectează comercianții că majorează artificial prețurile la rechizite, profitând, astfel, de climatul inflaționist.

29% dintre părinții care au răspuns chestionarului legat de începerea noului an școlar preferă pentru copiii lor produsele reutilizate sau recondiționate.

„Românii pun pe primul loc dificultățile legate de scumpiri, în condițiile în care inflația anuală, care a ajuns la 15% în vara acestui an, își va pune amprenta, cu siguranță, și asupra cheltuielilor generate de începerea școlii”, Raluca Bâldea, partener Servicii Fiscale, Deloitte România.