Cîmpeanu, despre centre de vaccinare în săli de sport: Nu este tolerabil să se intersecteze fluxurile

Ministerul Educației nu a eliberat niciun aviz conform pentru schimbarea temperară de destinație a spațiilor, a declarat joi ministrul Sorin Cîmpeanu, care a precizat în privința centrelor de vaccinare organizate în sălile de sport ale școlilor că nu este tolerabil să se intersecteze fluxurile.

„Ministerul Educației nu a eliberat niciun aviz conform pentru schimbarea temperară de destinație. Am luat în calcul emiterea unui ordin de ministru care să stabilească exigențele pentru obținerea avizului conform de schimbare de destinație, care sunt multe. Trebuie să demonstrezi că în acel spațiu nu se mai derulează proces de învățământ, trebuie să aduci o serie de acte de la Cartea funciară, foarte multe documente și am spus că pentru a susține procesul de vaccinare am putea să luăm în considerare schimbarea regulilor cu titlu de excepție pe perioada stării de alertă și cu destinația exclusivă de organizare a centrelor de vaccinare, însă cu avizul DSP-ului. Pentru acele centre de vaccinatre trebuie să asigure separarea fluxurilor în momentul în care școala va începe. Nu este deloc tolerabil să se intersecteze fluxurile de elevi cu fluxurile de persoane care vin pentru vaccinare. Este motivul pentru care Ministerul Educa'iei nu a dat niciun aviiz conform”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a precizat că dacă nu se „va da un aviz expres care să ne asigure că elevii nu sunt puși în pericol în acele săli de sport nu se vor face orele de sport. Pierderea va fi la nivelul orelor de educație fizică, dacă nu se identifică alte variante”.

Ministerul Educației a precizat că în timpul orelor de sport recomandarea specialiștilor este ca elevii să poate mască.