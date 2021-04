Cîmpeanu: Elevii din clasele terminale să meargă la școală în efectiv complet și în scenariul roșu

Preşedintele Klaus Iohannis s-a deplasat la Palatul Cotroceni pe bicicletă, alăturându-se astfel campaniei "Vinerea Verde". "Am venit astăzi cu bicicletă la birou fiindcă vreau să fiu parte din campania...

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, este unul dintre cei mai venerati sfinti din calendarul ortodox, sarbatorit la data fixa in fiecare an - 23 aprilie. In traditia populara sarbatoarea este cunoscuta...