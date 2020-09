Copiii află abia pe 10 septembrie cum vor începe școala

Nici elevii, nici familiile acestora nu vor afla mai devreme de 10 septembrie, concret, dacă vor începe noul an școlar în bănci, în fața calculatoarelor sau mixt. În funcție de evaluarea situației cazurilor de COVID-19, făcută de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) pentru fiecare localitate, școlile vor decide în care dintre cele trei scenarii vor începe cursurile, a declarat, ieri, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Părinții nu vor mai da declarație pe proprie răspundere, copiii de la grădiniță nu vor purta mască, iar o școală se va închide la trei cazuri de infectări în clase diferite.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, ieri, într-o conferință susținută alături de ministrul Educației, că „pe 7 septembrie, INSP va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale, iar pe 10 septembrie consiliile de administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică și Inspectoratului Școlar scenariul la care s-au hotărât să înceapă anul școlar”. Evaluarea în teritoriu se va face de către DSP-uri, ISJ-uri, sub coordonarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

Triaj observațional

Tătaru a mai anunțat că părinții nu vor mai fi obligați să dea declarație pe proprie răspundere înainte de a-și trimite copiii la școală și că aceasta va fi înlocuită de un triaj observațional. „Când e cazul va urma triaj epidemiologic, efectuat de personal medical calificat. Dacă un copil e suspect, e cantonat până la o evaluare medicală. Fiecare copil va fi însoțit și orice decizie va fi luată cu acordul părinților”, a mai spus ministrul Sănătății. Distanțarea, dezinfecția și purtarea măștii rămân elementele esențiale de protecție împotriva COVID-19, potrivit ministrului, însă copiii de la grădinițe, până la 5 ani, nu vor purta mască.

3 cazuri de COVID închid școala

O unitate de învăţământ va fi închisă dacă vor fi depistate trei cazuri de COVID-19 în clase diferite. „Când avem trei cazuri în trei clase diferite, acea şcoală se închide şi copiii şi profesorii intră în izolare pentru două săptămâni”, a explicat Tătaru, precizând că vor fi făcute anchetele epidemiologice pentru depistarea contacţilor direcţi.

Dacă într-o familie există persoane vârstnice sau care au comorbidități, părinții vor putea opta pentru cursuri online pentru copilul lor, susține Tătaru.

Telverde pentru elevi și părinți

La rândul său, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat că MEC a realizat ghidurile metodologice pentru profesori, astfel încât elevii să poată recupera materia. Totodată, pentru că în spațiul public există multe întrebări legate de desfășurarea noului an școlar, va fi pusă la dispoziție o linie Telverde pentru părinți și elevi și o altă linie telefonică de acest tip pentru directorii de școli și pentru autoritățile publice locale care vor să acceseze fonduri europene.

Ministrul Educației a anunțat că, începând de ieri, este deschis un portal, intitulat educațiacontinuă.edu.ro, în care părinţii şi elevii vor găsi toate informaţiile privind noul an şcolar.

„Vrem ca scenariile pe care le-am prezentat acum două săptămâni să fie adaptate, personalizate pentru fiecare unitate şcolară în parte”

Nelu Tătaru

Cursuri ținute în foișor

Unele ONG-uri au decis să dea o mână de ajutor, oferind unor școli o soluție rapidă și eficientă pentru distanțarea elevilor. Astfel, circa 800 de copii din localitățile Bucșoaia (Suceava) și Pesac (Timiș) vor putea începe cursurile în clase noi, create pentru siguranța lor direct în curtea școlii. Cele două clase vor fi construite de Asociația Zi de Bine, alături de Life Education for All, sub forma unor foișoare și vor cuprinde toate elementele necesare unei clase: bănci, tablă de scris, catedră, tabureți, dar și paleți transformați în bănci. Copiii pot învăța, cât va permite vremea, în aer liber.